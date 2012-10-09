مومنی شریف: حوزه هنری خانه همیشگی رضا مهدوی است

به گزارش خبرنگار مهر؛ صبح امروز ( سه‌شنبه 18 مهر )، در حضور محسن مومنی‌شریف؛ رئیس حوزه هنری مدیریت مرکز موسیقی حوزه هنری از رضا مهدوی به پیروز ارجمند منتقل شد.

بنا بر این گزارش در ابتدای مراسم، مومنی شریف گفت: این مراسم با تعجیل صورت گرفت وگرنه قرار بود که مراسمی درخور آقای مهدوی برگزار کنیم.



وی افزود: رضا مهدوی تودیع نمی‌شود حوزه هنری خانه اوست. وی بنا به دلایلی که برای خود داشت از مسئولیت خود کناره‌گیری کرد. دوستی و آشنایی من با مهدوی بیش از 20 سال است که ادامه دارد. موسیقی در حوزه هنری زیاد طرفدار نداشت و کسی در این حوزه کار نمی‌کرد ولی مهدوی جور همه کم‌کاری‌ها را کشید.

وی مهدوی را موسیقی‌دانی جوان برشمرد که برای درخشش وقت زیادی دارد و اضافه کرد: در این ده سالی که مهدوی مدیر مرکز موسیقی ارشاد بود کارهای بسیاری کرد که همه قابل ستایش است. مهدوی هنرمند حوزه هنری است و حوزه هنری همچنان خانه وی محسوب می‌شود و ما همیشه در خدمت ایشان هستیم. مهدوی پس از 10سال از مسئولیت اجرایی کناره‌‌گیری کرد تا بتواند فعالیت‌های پژوهشی خود را ادامه دهد.



رئیس حوزه هنری بیان کرد: زمانی که آمریکا به عراق حمله کرد و فضای جامعه ملتهب و وحشت بر فضای جامعه ایران حاکم شده بود، آقای مهدوی در اوضاع جنگ، موسیقی می‌نوشت و همچنین آثاری با موضوع انرژی هسته‌ای تولید کرد. ‌آثار تولید شده وی بارها از رسانه ملی پخش شد، بدون اینکه نام مهدوی ذکر شده باشد.



وی کار اجرایی را برای هنرمند و ذات هنری خطرناک و مضر دانشت و گفت: بهترین اتفاق در زمان استعفای آقای مهدوی نامه پیشکسوتان و هنرمندان بود که برای بازگشت وی نوشتند که این از مقبولیت وی در جامعه هنری موسیقی کشور دلالت می‌کند.



وی در مورد پیروز ارجمند که مدیریت جدید مرکز موسیقی حوزه هنری را برعهده گرفته است گفت:‌ آقای ارجمند با داشتن بیش از 200 اثر موسیقی، جایگاه این هنر را در حوزه هنری می‌شناسد و امیدوارم در شرایطی که برای موسیقی به وجود آمده است که نه دوست آن را می‌پذیرد و نه دشمن، شاهد کارهای شاخص باشیم.



مهدوی سخنران بعدی این مراسم بود که از مدیران حوزه تشکر کرد و گفت: در حوزه هنری هر کسی می‌آید کار و خدمات شایسته‌ای انجام می‌دهد. حتی در بخش‌های دیگر این مرکز شاهد انتشار کتاب‌های دفاع مقدس بودیم که به ما نشان می‌دهد باید بیشتر فعالیت کنیم و در راه ارزش‌های انقلاب گام برداریم. به نظر من آنهایی که خدمت نمی‌کنند جفا می‌کنند، حق واقعی را باید به خانواده شهدا و عزیزانی داد که ایثار کرده‌اند. آقای سرهنگی و مؤمنی دارند انقلاب را احیاء می‌کنند. امیدوارم کم‌‌کاری ما را در بخش موسیقی بپذیرید.



در بخش دیگری از این مراسم حمید عسگری؛ هنرمند آهنگساز و مدرس دانشگاه درباره پیروز ارجمند و ویژگی‌های هنری وی صحبت کرد و گفت: در نخستین روزهایی که این مسئولیت به پیروز ارجمند پیشنهاد شد او با من مشورت کرد و من به دو دلیل با این پیشنهاد مخالف بودم. اولین دلیل مخالفتم این بود که کار اجرایی،‌ هنرمند را از خلوتی که به آن نیاز دارد باز می‌دارد و دوم این که پذیرفتن سمتی که پیش از آن یک مدیر برجسته در آن کار کرده، فعالیتی سخت است.



پیروز ارجمند نیز پس از دریافت حکم خود از دست مومنی شریف گفت: جا پای بزرگان گذاشتن کار دشواری است مخصوصا رضا مهدوی که تا به حال هیچ مدیری چنین تاییدی از جامعه موسیقی دریافت نکرده است. چرا که این مرکز تخصصی‌ترین نهاد حمایت پژوهش موسیقی شناخته می‌شود.



وی در مورد برنامه‌های کاری خود در آینده توضیح داد: تشکیل شورای علمی مرکز اساتید و موسیقی‌دانان متعهد‌، توجه به گروه‌های سرود دانش آموزی،‌ حمایت جدی از موسیقی ملی ایران‌، دستیابی به بانک اطلاعات موسیقی ایرانی‌ و سنتی‌، تولید آثار موسیقایی فاخر سنتی و کلاسیک و... از جمله دغدغه‌های مهم من است که قصد دارم به انها بپردازم.