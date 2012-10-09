بهترین کار را در بازی الاهلی انجام دادم/کادر فنی از عملکردم راضی است

رضا محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد حذف تیم سپاهان از لیگ قهرمانان اسیا تصریح کرد: ما تاقبل از دقیقه 27 بازی خوبی انجام دادیم وحتی می توانستیم برنده از عربستان باز گردیم اما صحنه مشکوک پنالتی که تمام کارشناسان وحتی ناظر کنفدارسیون آسیا آن را مردود به حساب آورد، سبب شد تا نبض بازی را از دست بدهیم و گل های بیشتری را در ادامه بخوریم.

وی ادامه داد: به نظر من در صحنه پنالتی من بی‌تجربگی نکردم وحتی بهترین کار ممکن را انجام دادم چون به نظر من مهاجم تیم عربستانی در موقعیت آفساید قرار داشت وبا فریب داور صاحب ضربه پنالتی شد اما ازعملکرد خود راضی هستم چون کادرفنی تیم نیز از عملکرد من احساس رضایت داشتند‏.

محمدی تصریح کرد: قبل از دقیقه 27 آمادگی کامل داشتم وحتی در چند صحنه توانسته بودم مهاجمان تیم عربستانی را ناتمام بگذرم وفرصت گلزنی‏ از آنها ‏ بگیریم.

وی در مورد شرایط تیم سپاهان در لیگ برتر افزود: سپاهان تیمی بسیار بزرگ وهمیشه ازمدعیان اصلی قهرمانی است وامسال نیز شانس زیادی برای قهرمانی دارد و با توجه به اینکه در حال حاضر با یک بازی کمتر در صدر جدول قرار داریم، امسال نیز می توانیم مانند سال های قبل قهرمان لیگ برتر شویم.

دروازه‌بان سپاهان اضافه کرد: به نظر در کنار سپاهان، استقلال، تراکتورسازی و حتی پرسپولیس از مدعیان اصلی قهرمانی هستند و در ادامه مسابقات لیگ برتر نباید از آنها غافل شویم.