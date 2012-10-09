نگاه به انسانها همراه با حفظ کرامت باشد

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر حلیمی در آیین جشن عاطفه ها که پیش از ظهر دوشنبه در مرکز فرزانگان ناحیه چهار آموزش و پرورش کرج برگزار شد، با اشاره به بندهای 9 و 11 بیانیه ارزشهای سند تحول بنیادین گفت: بر مبنای این سند جوانان در افق چشم انداز جوانانی مجهز به توانمندی های علمی، تقوا، ایمان، عمل صالح و شجاعت و ایثار خواهند بود.

وی افزود: این سند تلاش می کند که از طریق تقویت این ارزشها در دانش آموزان، آنان به مرحله ای از کرامت ذاتی برسند که بتواند با تکریم و تعالی جنبه های انسانی هویت دانش آموزی خود را بشناسند.

وی ادامه داد: همچنین تقویت روابط حق محور، عدالت گستر و مهرورزانه با تمام انسانها در سراسر جهان از دیگر اهدافی است که در اجرای سند تحول بنیادین دنبال می شود.

حلیمی با اشاره به اینکه تربیت فرزندان بر اساس ویژگی های والای انسانی موجب رشد و گسترش فرهنگ کمک و دستگیری از نیازمندان می شود، اظهار داشت: باید به تمام انسانها نگاهی همراه با حفظ کرامت انسانی داشته و در این مورد هیچ تبعیضی قائل نشویم.