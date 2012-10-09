7 کمیته استقبال از رهبر انقلاب در شیروان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالصمد صفرنژاد ظهر سه شنبه در نشست با خبرنگاران با اشاره به سفر مقام معظم رهبری به خراسان شمالی که صبح چهارشنبه هفته جاری انجام می‌شود، عنوان کرد: از زمان آخرین سفر مقام معظم رهبری به خراسان شمالی 27 سال می‌گذرد و این سفر به عنوان یک رویداد بزرگ برای همیشه در تاریخ پرافتخار این خطه از ایران اسلامی ثبت و ماندگار می‌شود.

وی با بیان اینکه این سفر منشاء خیر و برکت فراوان معنوی و مادی برای این استان است، تصریح کرد: مردم خراسان شمالی نیز با تمام وجود منتظر دیدار با رهبر و مقتدای خویش هستند و از هر نظر خود را آماده استقبال از معظم له کرده‌اند.

صفرنژاد با اعلام آمادگی شهرستان شیروان برای استقبال از سفر رهبری به این شهرستان نیز اظهار داشت: به این منظور هفت کمیته مختلف برای انجام تمهیدات سفر ایشان به شیروان تشکیل شده است.

وی اضافه کرد: کمیته اطلاع رسانی سفر، حمل و نقل، بهداشت و درمان، مفقودین، فنی و مهندسی، پذیرایی و کمیته استقبال هفت کمیته تشکیل شده در این شهرستان هستند که در روز سفر معظم له به شیروان خدمات مختلف را ارائه می‌دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، حضرت آیت الله خامنه‌ای صبح چهارشنبه 19 مهر ماه وارد خراسان شمالی می‌شوند و بر اساس برنامه در روز 24 این ماه نیز در جمع مردم ولایت مدار شهرستان شیروان حضور خواهند یافت.