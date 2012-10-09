گونه غالب درختان جنگلی استان ایلام را بلوط و بنه تشکیل می دهد

رضا احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 87 درصد مساحت استان ایلام را جنگل و مرتع تشکیل می دهد.

وی ادامه داد: سطح جنگل های استان ایلام هم اکنون 641 هزار هکتار است که گونه غالب درختان جنگلی استان را بلوط و بنه تشکیل می دهد و درختان ارجن، زالزالک، مورت و... سایر گونه های جنگلی استان هستند.

وی عنوان کرد: با برنامه ریزی های انجام گرفته در یک برنامه پنج ساله، 50 هزار هکتار از اراضی بیابانی استان ایلام جنگل کاری و احیا می شود .

احمدی گفت: به منظور مقابله با بیابان زایی و ورود ریزگردها به استان و کشور با برنامه ریزی و تدابیر اتخاذ شده، 50 هزار هکتار از اراضی بیابانی استان ایلام با گونه های مقاوم و سازگار با منطقه، جنگل کاری خواهد شد .

وی افزود: با اجرای این طرح بزرگ علاوه بر افزایش و توسعه جنگل های استان و صرفه اقتصادی در اشتغالزایی و پیشگیری و کاهش اثرات بلایای طبیعی، یک هزار مترمربع به سرانه جنگل هر فرد ایلامی افزوده می شود .

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری ایلام گفت: سرانه جنگل در استان به ازای هر نفر بیش از یک هکتار است.

وی افزود: ایجاد فضای سبز، مبارزه با بیابان زایی، مقابله با خشکیدگی جنگل های استان از جمله بلوط و بنه در طی برنامه پنجم توسعه با کاشت 20 میلیون اصله نهال بومی و سازگار با مناطق مختلف استان از جمله اهداف این اداره کل است.

وی عنوان کرد: کلیه نهال های غرس شده در طرح های مختلف منابع طبیعی توسط این اداره کل تولید می شوند .

وی اضافه کرد: در شهرستان مهران یک نهالستان وجود دارد که سالانه تعداد دو میلیون اصله نهال در آن تولید می شود و در استان از چهار نهالستان گرم سیری و سرد سیری منابع طبیعی، سالانه تعداد پنج میلیون اصله نهال تولید و در سطح استان غرس می شود .

وی هدف از اجرای این طرح را مبارزه با بیابان زایی، افزایش فضای سبز استان، مقابله با ورود ریز گردها و... عنوان کرد.