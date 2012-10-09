دشمنان به دنبال اختلافات قومی در شمالغرب کشور هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد رضا رادان ظهرسه شنبه در آیین معرفی فرمانده جدیدی نیروی انتظامی آذربایجان غربی افزود: در این مدت مردم این منطقه با تبعیت از رهبر معظم انقلاب دشمنان را در این ترفند ناکام کردند.

وی ادامه داد: بر خلاف تبلیغات سوء دشمنان، ملت و نیروهای نظامی و انتظامی در این استان ها اعم از شیعه و سنی همه بر اطاعت از ولی فقیه و رهبر فرزانه انقلاب تاکید دارند و بر عقیده خود نیز مقاوم و استوار ایستاده اند.

رادان رمز موفقیت و پیروزی ملت ایران و مسوولین نظام را اطاعت محض از ولی فقیه اعلام کرد و گفت: اگر می خواهیم در تمامی آزمون ها نمره قبولی بگیریم راهی غیر از اطاعت از ولی امر مسلمین جهان داریم.

جانشین فرمانده انتظامی کشور اظهار داشت: با گذشت بیش از دو دهه از دفاع مقدس هنوز آرمان های رزمندگان اسلام در این استان ها زنده است و هنوز هم مردم بر پیمانی که با ولایت فقیه بسته اند وفادارند و اجازه هیچگونه فتنه انگیزی را به دشمنان را نمی دهند.

رادارن گفت: رزمندگان اسلام اعم از شیعه و سنی از نخستین روزهای انقلاب در کنار هم واحد های نظامی را در دفاع از اسلام و انقلاب تشکیل دادند و با همکاری همدیگر خط بطلان بر توطئه های دشمنان کشیدند و امروز نیز در کنار یکدیگر با تبعیت از ولایت فقیه تمامی تلاش های دشمنان را نقش برآب می کنند.

استاندار آذربایجان غربی نیز در این آیین از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به خصوص نیروهای انتظامی به عنوان نیروهای مومن، مخلص و کاردان یاد کرد و اظهار داشت: امروز فرماندهانی لایق و ولایی بر این نیروها گمارده می شوند که باید قدر این فرماندهان را بدانیم.

وحید جلال زاده نظم و امنیت حاکم بر جامعه را مرهون تلاش و فداکاری نیروهای مسلح دانست و یاد آور شد: توسعه ای که امروز در تمام بخش های کشور شاهد آن هستیم در سایه نظم و امنیت فراهم آمده است.

وی افزود: در سایه امنیت و آرامش موجود هم اکنون جمهوری اسلامی در زمینه های علمی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و کارآمدی روابط خارجی، سرآمد همه ملت های جهان است.

در این آیین که نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری و جمعی دیگر از فرماندهان ارشد نظامی و انتظامی و مدیران کل ادارات و دستگاه های اجرایی حضور داشتند، سردار سرتیپ دوم پاسدار یحیی شرفی به عنوان فرمانده جدید نیروی انتظامی آذربایجان غربی معرفی شد.