مخالفت اکثریت مردم ترکیه با جنگ علیه سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایم، تنش‌های مرزی میان ترکیه و سوریه می‌تواند موجب بروز جنگ میان این دو کشور شود. حدود دو سال پیش روابط آنکارا و دمشق در بهترین شرایط ممکن قرار داشت. حذف روادید، امضای موافقتنامه تجارت آزاد و برگزاری نشست‌های مشترک همگی بیانگر وجود ثبات در روابط دو کشور بود. اما با شروع ناآرامیها در سوریه روابط میان این دو کشور رو یه سردی گذاشت. آنکارا در ابتدا قصد داشت نقش یک میانجی را ایفا کند.

به همین خاطر نیز از دولت اسد خواست تا با گروه‌های مخالف وارد مذاکره شود. تصمیم دولت ترکیه برای پذیرفتن گروه موسوم به ارتش آزاد سوریه در خاک خود در واقع پایانی بود بر روابط مسالمت آمیزدو کشور. در ماه ژوئن نیز پس از سرنگون شدن یکی از هواپیماهای جنگی ارتش ترکیه توسط سوریه، تنش میان آنکارا و دمشق به سطح بی‌سابقه‌ای رسید. از 3 اکتبر به این سو نیز همواره شاهد تبادل آتش میان دو کشور بوده‌ایم.

احمد داود اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه آگوست سال جاری از سازمان ملل متحد درخواست کرد تا با ایجاد منطقه حائل در خاک سوریه برای اسکان پناهندگان سوری موافقت کند. البته این پیشنهاد با موافقت سازمان ملل متحد روبرو نشد. گرث جنکینز( Gareth Jenkins) از کارشناسان مسائل ترکیه به این موضوع اشاره می‌کند که ترکیه بدون حمایت خارجی هیچ اقدامی در قبال سوریه نمی‌تواند انجام دهد و به دلیل قدرت نیروی هوایی سوریه، آنکارا نخواهد توانست به طور یکجانبه دست به ایجاد منطقه پرواز ممنوع بزند.

از سوی دیگر، بسیاری از شهروندان ترک که در مناطق مرزی با سوریه زندگی می‌کنند از سیاست های دولت ترکیه ناخرسند هستند و این سیاست‌ها را عامل اصلی اقدامات تلافی جویانه دمشق می‌دانند. هفته گذشته نیز گروهی از ساکنان این مناطق در اعتراض به سیاست‌های دولت دست به اعتراض زدند.

هم اکنون ترکیه خود را در رویارویی با سوریه تنها می‌بیند. به همین دلیل نیز رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه هشدار داده است که مردم ترکیه باید آماده جنگ احتمالی با سوریه باشند. اما موضوع ناامید کننده برای اردوغان مخالفت بیشتر شهروندان ترک با مداخله نظامی در سوریه است. نظرسنجی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که 76 درصد آنها مخالف اقدام نظامی یکجانبه در سوریه هستند.

البته اقدام نظامی ترکیه در سوریه سبب تشدید بحران موجود خواهد شد، چرا که هم اکنون در سوریه ما شاهد بروز جنگ میان دولت سوریه و مخالفان هستیم و اگر ترکیه به بخشی از این منازعه تبدیل شود، مواضع کشورهایی همچون ایران و روسیه تقویت خواهد شد.

