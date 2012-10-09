معنای مهربانی در نگاه معصوم کودکان یتیم/ "می خواهم مامان شوم"

به گزارش خبرنگار مهر، امروز روز کودک است و کودک یعنی نهایت معصومیت، یعنی زیباترین نوع نگاه به زندگی، نگاهی که شاید با دنیایی از نا آگاهی ها و بی اطلاعی ها همراه باشد اما بی شک همین نا آگاهی و بی اطلاعی است که دنیای کودکانه را اینقدر زیبا می کند.

دنیای کودکانه با شوق و ذوقی وصف ناپذیر برای دانستن همراه است، با ذوق تجربه، تجربه برای آنچه که شاید دانستنش به این قیمت تمام شود که دیگر زندگی را به این زیبایی نبینی اما باز هم تشنه دانستنی و همین تشنگی برای لمس تازه هاست که کودکی را پر از خاطره، شیرینی و شور و نشاط می کند.

با آنکه کودک تجلی گر معصومیت است اما در این دنیای پر همهمه کودکانی هستند که معصومیت و مهربانی برای توصیف آنها واژگانی کوچک و قاصرند و جز فرشته واژه دیگری نمی توان برای آنها در نظر گرفت.

از فرشتگانی می گویم که شیرین ترین دوره زندگی خود را با لمس واژه محرومیت می گذرانند، آنهم محرومیت در بزرگترین نوعش، از فرشتگانی می گویم که در دوران بی اطلاعی و نا آگاهی خود از درد بی پدری و بی مادری آگاهند و آن را به بهترین شکل لمس می کنند.

از فرشته ای می گویم که نگاه حسرت بارش به کودکی است که دستش در دستان پدر است یا از فرشته دیگری که گوشش حسرت بار صدای کودکی را می شنود که می گوید مامان.

امروز روز کودک است و اوج شادی را می توان در نگاه کودکان دید، مهدهای کودک، پیش دبستانی ها و دبستان ها جشن هایی را برگزار کرده اند تا ساعاتی شاد را برای کودکان رقم بزنند.

اینجا نیز جشن است، جشن برای فرشتگان معصومی که در اوج شادی نگاهی غمبار دارند، مهربانی در نگاه کودکانه آنها با غم گره خورده با حسرت با آرزوی گرمای حضور پدر یا مادر.

به بهانه روز کودک به میان نونهالان مرکز تربیتی فدک رفتم تا با شادی کسانی شریک شوم که در اوج شور و نشاط کودکانه و قامتی کوچک غمی بزرگ را بر شانه های کوچولوی خود حمل می کنند.

جایی که در اوج شادی با نگاه غمبار کودکان رو به خدا کرده و هزاران بار شکر می کنی که سایه پر مهر پدر و مادر را بر سر داری و آرزو می کنی که کاش هیچ کودکی در دنیای کودکانه و زیبای خود تلخی چنین محرومیت بزرگی را حس نکند.

می خواهم مامان شوم

با کودکان این مرکز هم صحبت شدم از آرزوهایشان می گفتند به همان زیبایی دنیای کودکانه یکی می خواهد دکتر شود یکی مهندس و دیگری پلیس اما در میان آرزوها آرزوی فاطمه خیلی زیبا بود او گفت من می خواهم مامان شوم.

برای فاطمه مادر زیباترین، بهترین و ایده آل ترین است او می خواهد در آینده کودکی داشته باشد که بارها او را مامان صدا کند تا هم خود از شنیدن این واژه لذت ببرد هم فرزندش چیزی را تجربه کند که خود در حسرتش ماند.

امروز روز منه

امیرعلی با ذوق خاصی شیطنت می کرد و بالا و پائین می پرید در پاسخ به این سوال که چرا اینقدر خوشحال گفت: امروز روز منه.

پرسیدم می دانی اسم این روز چیست، در جواب با صدای بلند مثله بچه مدرسه ای ها گفت روز کودک.

امیرعلی گفت: روز کودک بازی می کنیم، جشن می گیریم، جایزه می گیریم و کلی خوش می گذرانیم.

پرسیدم امیرعلی اینجا را دوست داری، با صدای بلند گفت بله اینجا یک عالمه دوست دارم که با آنها بازی می کنم و تنها نیستم.

70 نونهال ایتام در مرکز تربیتی فدک حضور دارند

مدیریت مرکز تربیتی نونهالان فدک در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این مرکز تربیتی با هدف حمایت و از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست استان البرز و در موقوفه مرحوم سید احمد لیستر با توجه به نیت واقف فعالیت دارد و در حال حاضر 70 نفر از نونهالان ایتام و بی بضاعت را در تحت پوشش خود دارد.

سکینه احمدی تصریح کرد: مربیان پیش آمادگی و پیش از دبستان با ایجاد روحیه شاد و برنامه ها و فعالیت های فرهنگی و هنری خود و استفاده مطلوب از امکانات این مرکز نونهالان را برای ورود به دوره ابتدایی آماده می کند و به رشد جسمی، ذهنی، عاطفی، شخصیتی و اجتماعی نونهالان کمک کرده و بستری برای شکوفا شدن استعدادهای آنها را فراهم می کنند.

وی با اشاره به فعالیت های مرکز تربیتی ایتام فدک افزود: فعالیت های آموزشی متاثر از الگوهای آموزشی سازمان بهزیستی و آموزش و پرورش که خود شامل چند بخش می شود، برنامه های آموزشی و ضروری متناسب با سن نونهالان از قبیل آموزش مفاهیم علوم، ریاضی، شعر، دینی، اجتماعی، واژه آموزی و برنامه های هنری از قبیل آموزش کاردستی، نقاشی، افزایش خلاقیت، اجرای سرود، تئاتر و ورزش، بازی و سرگرمی است.

وی اظهار داشت: فعالیت های عام المنفعه و خداپسندانه این مرکز از قبیل حمایت های نقدی و غیر نقدی خانواده ها از جمله توزیع سبد کالا به مناسبت های مختلف از جمله فعالیت های مرکز تربیتی است.

احمدی افضل برگزاری جشن ها، مراسم یادبود سیداحمد لیستر، جلسات مشاوره با اولیاء، حضور پزشک و معاینه رایگان از دیگر اقدامات این مرکز در حمایت از ایتام بی بضاعت و نیازمند عنوان کرد.

وی با تاکید بر اینکه اغلب کودکان حاضر در این مرکز به لحاظ روحی و عاطفی آسیب دیده و حساس و نکته سنج تر از بقیه کودکان در این سن هستند گفت: مربیان و همه پرسنل این مرکز باید ضمن در نظر گرفتن عواطف حساس و آسیب پذیر آنان با ملایمت، مهربانی و دلسوزی دوچندانی در جهت تربیت و تقویت شکل گیری شخصیتی آنها و همچنین جبران برخی کمبودهای عاطفی آنها تلاش کنیم.

توجه به ایتام مورد تاکید آموزه های دینی

در دین اسلام و در آموزه های این دین آسمانی توجه و تاکید خاصی به ایتام شده است تا آنجا که روایات زیادی در چگونگی رفتار پیامبر عظیم الشان اسلام و سایر امامان و ائمه معصومین با ایتام وجود دارد و پیامبر اکرم(ص) سفارشات و توصیه های زیادی در نوع رفتار با ایتام داشته اند.

جدای از آموزه های دینی باورهای انسانی، عاطفی و وجدانی نیز ما را بر آن می دارد تا در رویارویی با ایتام مراقب رفتار و گفتار خود باشیم می دانیم و اذعان داریم که روحیه کودکانه بسیار حساس و شکننده است و این حساسیت در ایتام دوچندان می شود.

امروز که روز کودک است مواظب باشیم تا خدایی نکرده محبتمان به فرزندمان دلی را نشکند و تلاش کنیم در حد توان دل یتیمی را شاد کنیم او که می داند امروز روز کودک است و شاید پدر و مادری نداشته باشد که این روز را به او تبریک بگوید حتی با کلام.

گزارش از لیلا جعفری