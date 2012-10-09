به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای علمی بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور از امروز به مدت چهار روز در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران مستقر در کرج دایر خواهد بود.



آیت الله حاج شیخ حسن عالمی نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی، سید رحیم سجادی معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی و علی اصغر منصور خاکی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز از جمله مسئولینی بودند که در مراسم افتتاحیه نمایشگاه مذکور شرکت داشتند.



حمایت از نمایشگاه برای تحقق برنامه های بخش کشاورزی استان البرز

در حاشیه این مراسم رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز در گفتگویی با خبرنگار مهر درباره این نمایشگاه توضیح داد: حمایت از برگزاری همایش علمی و نمایش توانمندی های ملی تکنولوژی، در دانشکده پردیس کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز به عنوان قطب عمده علمی، تحقیقاتی و مطالعاتی کشور برای تحقق اهداف برنامه ای استان صورت گرفته است.



این نمایشگاه به همت معاونت آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی و با همکاری پردیس کشاورزی و مجله دامپروران برگزار می شود.



نمایشگاه توانمندی های بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور از امروز تا 21 مهرماه ادامه دارد.



علاقه مندان می توانند بین ساعات 10 صبح تا 17 عصر از این نمایشگاه در محل پردیس کشاورزی واقع در کرج، میدان ساسانی، بازدید کنند.