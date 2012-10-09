24 هزار دانش آموز هرمزگانی به اردوهای راهیان نور اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد آخوندی ظهر سه شنبه در حاشیه اعزام اولین گروه کاروان دانش آموزی هرمزگان به اردوهای راهیان نور، اظهار داشت: طرح اعزام دانش آموزان پایه دوم دبیرستان به اردوهای راهیان نور از مهرماه امسال شروع و تا نیمه اسفندماه ادامه دارد.

وی تصریح کرد: در این طرح 24هزار و 570 دانش آموز شامل 13هزار و 454 دانش آموز پسر و 11هزار و 70 دانش آموز دختر از مجموعه اماکن راهیان نوردر استان خوزستان بازدید خواهند کرد و برای اسکان آنان نیز اردوگاه حمیدیه در نظر گرفته شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان با بیان اینکه به ازای هر اتوبوس دانش آموزی، سه مربی، یک روحانی و یک راوی در نظر گرفته شده است، خاطرنشان کرد: دانش آموزان درطول سفرعلاوه بر روایت راوی ازنقش آفرینی رزمندگان اسلام، از طریق سیستم تصویری، مستندات دفاع مقدس و همچنین فیلم های مرتبط را تماشاخواهند کرد.

آخوندی ادامه داد: انجام فعالیت های متعدد فرهنگی، رزمایش، بازدید از زیارتگاه ها، بیان خاطرات و برگزاری مراسم دعا از جمله برنامه های سفردانش آموزان به اردوی راهیان نوراست.

این مسئول یادآورشد: کاروانهای راهیان نور در حقیقت پیام‌رسانان واقعی ارزش‌‌های هشت سال دفاع مقدس به نسل‌های آینده انقلاب هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان در خاتمه گفت: اردوی راهیان‌نور دانش‌آموزان پایه دوم متوسطه با توجه به درس آمادگی دفاعی برپا می‌شود.