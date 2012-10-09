وقوع ترافیک سنگین به دلیل خودداری شرکتهای بیمه از پرداخت خسارت سر صحنه

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین رحیمی رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در واکنش به اظهارات اعضای شورای شهر در باره عملکرد پلیس و مطالبات آنها خاطرنشان کرد: در خصوص توسعه دوربین ها و کاهش نیروی انسانی برای کنترل معابر اقدامات قابل توجهی انجام شده اما حجم معابر بسیار زیاد است و در شهر تهران 5 هزار و 700 تقاطع وجود دارد.

وی به اثرگذاری دوربین های ثبت تخلف اشاره کرد و گفت: وجود این دوربین ها در کاهش جرایم راهنمایی و رانندگی موثر بوده است.

رحیمی با اذعان به اینکه بعضا تصادفات جزئی موجب بروز ترافیک سنگین می شود افزود: همچنان با بیمه برای پرداخت 1.5 میلیون تومان بدون حضور طرفین تصادف مشکل داریم و این مسئله موجب حجم سنگین ترافیک هنگام وقوع تصادف می شود.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در ادامه با بیان اینکه گره ترافیکی ناشی از پروژه پیاده راه سازی حدفاصل میدان شهدا تا میدان امام حسین24 ساعته برطرف شد گفت: پلیس با تمام توان برای کنترل ترافیکی این منطقه اقدام کرد و هم اکنون جریان ترافیکی نسبتا خوب است.

وی با اشاره به همکاری پلیس راهور با شهرداری تهران اظهار داشت: در جریان پروژه ادامه بزرگراه امام علی (ع) نیروهای پلیس در 15 نقطه حساس و مهم درگیر تامین انضباط ترافیکی هستند و همواره نسبت به پروژه های عمرانی نگاه حمایتی داشته ایم.

رحیمی درباره عملکرد پارکبانها نیز خاطرنشان کرد: وضعیت پارکبانها نسبت به 2 سال قبل بهبود چشمگیری داشته است اما از آنجا که انسان در این امر دخیل است، همچنان شاهد تخلف هستیم.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با بیان اینکه راه حل اصلی مشکل پارکبانها حرکت به سمت مکانیزه شدن فضاهای پارک حاشیه ای گفت: این اقدام هم اکنون در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به کاهش بار ترافیکی در محدوده میدان شهدا و همکاری شهرداری و پلیس راهور گفت: مشکلات شهروندان نسبت به دو روز گذشته بسیار کاهش یافته است.