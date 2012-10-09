ناشنوای قمی صاحب نشان برنز پرتاب نیزه کشور شد

جلال سعادتمند در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هیئت ورزش های ناشنوایان استان قزوین به مدت دو روز میزبانی برگزاری رقابت‌های دو و میدانی قهرمانی ناشنوایان کشور را بر عهده داشت و رهاورد این مسابقات برای قم کسب یک نشان برنز بود.



ورزشکاران ناشنوا محدودیت‌هایی از نظر امکانات و فضای ورزشی دارند



وی در ادامه با اشاره به وضعیت ورزش ناشنوایان قمی تصریح کرد: ورزشکاران ناشنوای قمی در سال‌های اخیر با وجود محدودیت‌هایی که از نظر امکانات و فضای ورزشی داشته‌اند اما عناوین و افتخارات ارزشمندی را برای ورزش قم به دست آورده‌اند که یکی از آنها در رقابت‌های امسال دو و میدانی قهرمانی ناشنوایان کشور به دست آمد.



سعادتمند با اشاره به اینکه هیئت ورزش‌های ناشنوایان استان قزوین میزبان این دوره از مسابقات دو و میدانی جوانان ناشنوای کشور بود، ادامه داد: در پایان رقابت دو و میدانی‌کاران شرکت‌کننده از بیش از 22 استان کشور، نفرات برتر مسابقات دو و میدانی جوانان ناشنوای کشور مشخص شدند و در بین آنها نام اسماعیل انور جوان دو و میدانی کار قمی نیز به چشم می‌خورد.



وی همچنین با اشاره به افزایش 40 درصدی حضور ورزشکاران در این رقابت‌ها، ابراز داشت: این دوره یکی از بالاترین سطوح رقابت‌های دو و میدانی قهرمانی جوانان ناشنوای کشور را داشت که در قزوین برگزار شد و طی آن در این دوره از مسابقات بیش از 200 دو و میدانی کار و مربی حضور داشتند که تعداد ورزشکاران نسب به سال‌های گذشته افزایش یافته بود.



جدال ناشنوایان دو و میدانی کار در 20 رشته



دبیر هیئت ورزش‌های ناشنوایان استان قم افزود: دو و میدانی‌کاران شرکت‌کننده در این دوره از پیکارهای دو و میدانی قهرمانی ناشنوایان کشور در مواد 100، 200، 400، 800، 1500، 5000، 110 متر با مانع، پرش ارتفاع، پرش طول، پرش سه گام، پرتاب وزنه، پرتاب دیسک، پرتاب نیزه و 4 در 100 متر امدادی با یکدیگر رقابت کردند.



وی با اشاره به افتخارآفرینی دو و میدانی ارزنده قمی در این دوره از رقابت‌ها اظهار داشت: اسماعیل انور نماینده تیم اعزامی دو و میدانی هیئت ناشنوایان قم در این مسابقات بود که در ماده پرتاب نیزه با پرشی به میزان 32 متر و 95 سانتی‌متر بعد از محمدشفیع صادقی نسب از استان کهگیلویه و بویر احمد و میثم فرزانه نماینده استان اردبیل در مکان سوم ایستاد و موفق به کسب نشان برنز این دوره از رقابت ها شد در حالی که دو نماینده دیگر تیم اعزامی قم یعنی سیدمحمد میرقیصری و ابوالفضل قنبری نیز در بین پنج نفر برتر رشته های خود جای گرفتند.

