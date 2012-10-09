  1. استانها
  2. ایلام
۱۸ مهر ۱۳۹۱، ۱۶:۱۱

یک میلیارد ریال تسهیلات به صنوف تولیدی انرژی در دهلران اختصاص یافت

یک میلیارد ریال تسهیلات به صنوف تولیدی انرژی در دهلران اختصاص یافت

دهلران - خبرگزاری مهر: فرماندار دهلران گفت: امسال اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 500 میلیون ریال تسهیلات صنوف تولیدی انرژی در شهرستان اختصاص یافته است.

بهزاد علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این اعتبار از طریق بانک ملی در قالب بسته حمایتی و با هدف سیاستهای حمایتی و تشویقی صنوف تولیدی انرژی برشهرستان اختصاص یافته است.

وی افزود: این تسهیلات به اصنافی تعلق می گیرد که قبلا در سایت ایرانیان اصناف ثبت نام کرده و شرایط لازم داشته باشند.

علیزاده اظهار داشت: در مقطع کنونی با توجه به جنگ پنهان اقتصادی دشمن، بانک ها در ارائه تسهیلات با بهره مناسب به مجموعه صنوف و اتحادیه‌ها ی شهرستان در راستای گسترش خدمات این قشر به مردم همکاری داشته باشند.

فرماندار دهلران گفت: اصناف هم باید در باز پرداخت تسهیلات و گردش حساب با بانک ها همکاری و تعامل داشته باشند.

این مسئول افزود: واگذاری نظارت بازار به مجامع و اتحادیه‌های صنفی شهرستان در واقع بخشی از برنامه دولت در تنظیم و کنترل بازار و با انگیزه توانمند کردن اتحادیه‌های صنفی است.

علیزاده گفت: در شهرستان دهلران 14 اتحادیه با یک هزار و 500 واحد صنفی فعالیت دارند.

کد مطلب 1715960

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها