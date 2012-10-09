یک میلیارد ریال تسهیلات به صنوف تولیدی انرژی در دهلران اختصاص یافت

بهزاد علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این اعتبار از طریق بانک ملی در قالب بسته حمایتی و با هدف سیاستهای حمایتی و تشویقی صنوف تولیدی انرژی برشهرستان اختصاص یافته است.

وی افزود: این تسهیلات به اصنافی تعلق می گیرد که قبلا در سایت ایرانیان اصناف ثبت نام کرده و شرایط لازم داشته باشند .

علیزاده اظهار داشت: در مقطع کنونی با توجه به جنگ پنهان اقتصادی دشمن، بانک ها در ارائه تسهیلات با بهره مناسب به مجموعه صنوف و اتحادیه‌ها ی شهرستان در راستای گسترش خدمات این قشر به مردم همکاری داشته باشند.

فرماندار دهلران گفت: اصناف هم باید در باز پرداخت تسهیلات و گردش حساب با بانک ها همکاری و تعامل داشته باشند.

این مسئول افزود: واگذاری نظارت بازار به مجامع و اتحادیه‌های صنفی شهرستان در واقع بخشی از برنامه دولت در تنظیم و کنترل بازار و با انگیزه توانمند کردن اتحادیه‌های صنفی است .

علیزاده گفت: در شهرستان دهلران 14 اتحادیه با یک هزار و 500 واحد صنفی فعالیت دارند.