سرقت 100 میلیونی از خانه مرد کارخانه دار با پوشش زنانه

به گزارش خبرنگار مهر، پنجم اردیبهشت امسال فردی در تماس تلفنی با مرکز فوریت های پلیسی 110 به مأموران اعلام کرد که منزلش توسط سارق یا سراقین مورد سرقت قرار گرفته و نزدیک به 100 ملیون تومان سکه و طلا از منزلش به سرقت رفته است .

با حضور مأموران کلانتری 122 دربند در محل سرقت واقع در زعفرانیه ـ خیابان آصف و تأیید خبر سرقت ، موضوع به پایگاه یکم پلیس آگاهی اعلام و تیم بررسی صحنه سرقت در محل حاضر شد .

با حضور کارآگاهان و تیم بررسی صحنه سرقت پلیس آگاهی در محل و انجام بررسی از محل سرقت مشخص شد که سرقت از نوع داخلی است و سارق یا سارقین با اطلاع دقیق از غیبت مالباخته و همچنین اطمینان از نگهداری اموال باارزش در خانه ، اقدام به سرقت کرده اند .

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع "سرقت منزل"و به دستور شعبه 5 بازپرسی دادسرای ناحیه 1 تهران ، پرونده جهت رسیدگی تخصصی در اختیار پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

با ارجاع پرونده به پایگاه یکم ، مالباخته در اظهارات خود به کارآگاهان گفت : عصر چهارم اردیبهشت به همراه دیگر اعضای خانواده و برای شرکت در مراسم جشن تولد فرزند یکی از دوستان خانوادگی ، از خانه خارج شده و حدود ساعت 1 و 30 دقیقه بامداد به منزل بازگشتیم . در منزل کاملا بسته بود و هیچگونه اثری که نشان از تخریب داشته باشد ، بر روی در خانه وجود نداشت اما زمانیکه وارد شدم ، در کمال تعجب متوجه بهم ریختگی لوازم شده و پس از کمی بررسی متوجه سرقت سکه های طلا ، جواهرات اعضای خانواده و همچنین مدارک شناسایی و برخی قراردادهای کاری کارخانه ، شدم .

کارآگاهان پایگاه یکم در ادامه رسیدگی به پرونده ، اقدام به بررسی تصویر بدست آمده از دوربین های مداربسته پیش بینی شده در مجتمع مسکونی کردند. تصاویر فردی را نشان می داد که حدود ساعت هشت شب و با پوشش زنانه ، با استفاده از کلید وارد ساختمان شده و در کمتر از 10 دقیقه از ساختمان خارج و ضمن سوار شدن به یک دستگاه خودرو سمند از محل خارج شده است .

در ادامه رسیدگی به این پرونده ، مالباخته بار دیگر ضمن مراجعه به پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران به کارآگاهان عنوان داشت :فرد ناشناسی با تلفن همراهم تماس گرفته و مدعی شده است که در صورت پرداخت پول حاضر است تا اسناد و مدارک شناسایی سرقت شده از منزلم را بازپس دهد.بلافصله آموزش های لازم به مالباخته ارائه شد و سرانجام با انجام تحقیقات پلیسی ، کارآگاهان موفق به شناسایی و دستگیری فردی به نام "نوید . ج"شدند .

با شناسایی و دستگیری "نوید . ج"و حضور مالباخته در پایگاه یکم جهت مواجهه حضوری با متهم ، بلافاصله "نوید . ج"به عنوان کارمند اخراجی کارخانه مالباخته مورد شناسایی قرار گرفت .

مالباخته پس از شناسای متهم در اظهارات خود به کارآگاهان گفت : نوید به عنوان کارمند در کارخانه تولیدی پوشاک مشغول به کار بود تا اینکه به من اطلاع داده شد که او به مصرف موادمخدر از نوع شیشه اعتیاد پیدا کرده است . چندین بار در این خصوص به وی تذکر دادم اما زمانیکه با بی تفاوتی نوید در خصوص عدم ترک مصرف موادمخدر روبرو شدم ، به ناچار در حدود شش ماه پیش مجبور به اخراج او از کارخانه شدم.

در ادامه تحقیقات متهم نیز به ناچار لب به اعتراف گشود و در اظهارات خود به کارآگاهان گفت : زمانیکه مالباخته از موضوع اعتیاد من اطلاع پیدا کرد و مرا به اخراج تهدید کرد قبل از آنکه از کارخانه اخراج شوم ، در یک فرصت مناسب دسته کلید صاحب کارخانه را سرقت کرده و دسته کلید دومی را تهیه کردم . در طول مدتی که در کارخانه مشغول به کار بودم از محل زندگی و وضعیت مالی خوب مالباخته اطلاعات دقیقی داشتم تا اینکه موضوع اخراج از کارخانه پیش آمد . پس از اخراج ، چندین ماه به عنوان کارگر ساده در نمایشگاه های مبل فروشی منطقه یافت آباد مشغول به کار بودم و در طول این مدت نیز چندین بار با سرقت کارت های عابر بانک متعلق به صاحبان نمایشگاه های مبل و بدون آنکه آنها متوجه برداشت از حساب های عابر بانک خود شوند ، اقدام به برداشت پول از حساب آنها می کردم تا اینکه پس از گذشت نزدیک به 6 ماه از زمان اخراج ، تصمیم به سرقت منزل مالباخته گرفتم . چندین روز در نزدیکی محل زندگی مالباخته منتظر زمانی مناسب برای سرقت بودم تا اینکه سرانجام چهارم اردیبهشت، زمانیکه مالباخته به همراه تمامی اعضای خانواده اش از خانه خارج شد ، با استفاده از چادر زنانه ای که از قبل و برای استفاده در سرقت تهیه کرده بودم ، وارد مجتمع مسکونی و خانه مالباخته شده و پس از سرقت نیز با همان وضعیت پوشش زنانه از خانه خارج شدم.

سرهنگ کارآگاه رحیم فرزام - رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ -با اعلام این خبر گفت : با توجه به اعترافات صریح متهم به سرقت منزل مالباخته و ارتکاب سرقت های متعدد از صاحبان نمایشگاه های فروش مبل در منطقه یافت آباد ، قرار قانونی از سوی مقام قضایی صادر و متهم جهت انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است.