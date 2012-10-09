کاشت دندان جایگزین در کمتر از یک ساعت امکان پذیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر کاوه سیدان اظهار کرد: امروزه به کمک کامپیوتر و دستگاه تراش کوچک که به صندلی دندانپزشکی متصل می شود می توان پروتز(روکش) ایمپلنت را در مدت 18 تا 30 دقیقه طراحی و ساخت.

وی ادامه داد: هم اکنون بزرگترین دستاورد در ایمپلنت های دندانی جراحی های میکروسکپی است و مواد پیوند با استحکام جدید است و این که بلافاصله پس از کشیدن دندان ایمپلنت را جایگزین کرد.

مسئول کمیته بین الملل کنگره ICOI گفت: در تهیه پیچ ایمپلنت از سیستم کامپیوتری به 2 روش استاتیک و دینامیک استفاده می شود در نوع استاتیک براساس راهنمای شابلون ساخته می شود و پیچ در استخوان فک گذاشته می شود در نوع دیگر با راهنمایی لیرزی به کمک کامپیوتر ایمپلنت جراحی و درون استخوان گذاشته می شود.

رئیس انجمن پروستودنتیست ها با بیان اینکه در ایمپلنت های جدید از مواد جدیدی چون زیگون استفاده می شود، ادامه داد: در ایمپلنت هایی کنونی تیتانیوم به کار رفته است که نور را از خود عبور نمی دهد این در حالی است که دندان عضویست که نور را از خود عبور داده و سبب زیبایی دندان می شود از این رو در دندانپزشکی امروز به جای فلز تیتانیوم از نوعی سرامیک به نام «زیگون» استفاده می شود تا دندان جایگزین زیبایی دندان طبیعی را داشته باشد.

سیدان با بیان اینکه افراد سیگاری کاندید مناسبی برای ایمپلنت های دندانی نیستند، گفت: سیگار و مواد دخانی سبب مختل شدن و کاهش گردش خون و تنگ شدن عروق می شوند بدین ترتیب عوامل استخوان ساز به خوبی فعالیت نمی کنند از سوی دیگر سیگار از علل بیماری های دندان و لثه است.

وی با بیان اینکه بیماران دیابتی هم باید پیش از ایمپلنت به پزشک خود مراجعه کنند، افزود: مصرف کنندگان داروهای پوکی استخوان که با استخوان سازی تداخل دارد و افرادی با زخم در داخل دهان، افرادی که تحت شیمی درمانی و رادیوتراپی هستند هیچ یک کاندید مناسبی برای کاشت دندان نیستند.

مسئول کمیته بین الملل کنگره بین المللی ICOI ادامه داد: افرادی که به خشکی دهان مبتلا هستند بهتر است برای جبران دندان های از دست رفته از ایمپلنت استفاده نکنند و نباید از ایمپلنت توقعات غیرعادی داشت و هیچ وقت یک ایمپلنت دندانی نمی تواند نظیر یک دندان طبیعی عمل کند اما بهتر بی دندانی است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی همچنین اظهار داشت: نباید برای دختران و پسران پیش از سنین رشد ایمپلنت گذاشت.

نخستین کنگره بین المللی ICOI در منطقه خاورمیانه برای اولین بار با حضور شماری از اساتید و سخنرانان برجسته ایرانی و همچنین صاحب نظران زیبایی و ایمپلنت از کشورهای آمریکا، کانادا، ایتالیا، مصر و ترکیه 25 الی 28 مهرماه جاری در مرکز نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار می شود.