جراحی افراد سالم برای افزایش قد جرم است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدتقی نوربخش روز سه شنبه در نشست خبری بیستمین کنگره جراحان ارتوپدی ایران که قرار است از 24 تا 28 مهر ماه جاری در مرکز همایشهای برج میلاد برگزار شود، اظهارداشت: با توجه به عوارض احتمالی ناشی از جراحی افزایش قد که می تواند به فرد تحمیل شود، این قبیل جراحیها پذیرفته شده نیست.

وی با اشاره به وجود پرونده های زیادی که در ارتباط با شکایت از جراحیهای افزایش قد در هیئت انتظامی تهران بزرگ وجود دارد، گفت: ارتوپدی رشته پر عارضه ای است و به همین خاطر شکایتهای زیادی از سوی بیماران صورت می گیرد اما در نهایت پزشک تبرئه می شود.

نوربخش با اعلام اینکه شکایت از ارتوپدها در رتبه سوم شکایت از گروههای پزشکی قرار دارد، اظهارداشت: این در حالی است که ارتوپدها در رتبه ماقبل آخر محکومیتها قرار دارند.

دبیر انجمن جراحان ارتوپدی ایران در ادامه به موضوع توریسم سلامت در کشور اشاره کرد و افزود: متاسفانه در این زمینه اراده اجرایی منسجم وجود ندارد.

وی گفت: به رغم اینکه موضوع توریسم سلامت در مواد برنامه پنجم دیده شده است اما هنوز یک مرکز برای اجرای این برنامه در کشور وجود ندارد. در حالی که از توریسم سلامت به عنوان یک ابزار اقتصادی نام برده می شود که می تواند درآمدزایی بالایی برای کشورمان به همراه داشته باشد.