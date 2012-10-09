مینو فرشچی در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از برنامه‌های جشنواره فیلم کودک و نوجوان اظهار داشت: متاسفانه مسئولان ما در این برنامه‌ها بیش از آنچه به کودکان توجه داشته باشند، برای بزرگسالان برنامه اجرا می‌کنند و برنامه‌های اجرا شده در مراسم افتتاحیه نیز اینگونه بود.

وی ادامه داد: در برنامه افتتاحیه جشنواره فیلم کودک یک کاراکتر بزرگسال به عنوان مجری برنامه حضور پیدا کرد که او کودک نیست و برای بزرگسالان حرف می‌زند نه کودکان، به نظر من مسئولان می‌توانستند در مراسم افتتاحیه از کسانی دعوت کنند که برای بچه‌ها حرف بزنند و حتی از جنس خود بچه‌ها باشند چراکه به نظر من بچه‌ها در خیلی از موارد بهتر از ما درک می‌کنند.

این نویسنده کودک و نوجوان در مورد ساخته‌های عرصه کودک و نوجوان نیز بیان داشت:‌ساخته‌های ما به گونه‌ای است که انگار ما بچگی نکرده‌ایم و می‌خواهیم به بچه‌هایمان بگوییم که زودتر بزرگ شوند.

وی اضافه کرد: متاسفانه به همین دلیل است که تعداد فیلم‌هایی که ما برای کودکان می‌سازیم، اندک است و حتی فیلم‌های کودکان ما تبدیل به فیلم‌هایی شده‌اند که بزرگسالان آنها را دوست دارند.