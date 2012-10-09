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۱۸ مهر ۱۳۹۱، ۱۴:۲۷

مینو فرشچی در گفتگو با مهر:

فیلمسازان کودک برای بزرگسالان فیلم می‌سازند/ می‌خواهیم کودکان زود بزرگ شوند

فیلمسازان کودک برای بزرگسالان فیلم می‌سازند/ می‌خواهیم کودکان زود بزرگ شوند

اصفهان – خبرگزاری مهر: ‌یک نویسنده فیلم کودک و نوجوان گفت: متاسفانه فیلمسازان عرصه کودک ما طی سالهای گذشته بیش از آنکه برای کودکان فیلم بسازند، برای بزرگسالان فیلم ساخته‌اند.

مینو فرشچی در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از برنامه‌های جشنواره فیلم کودک و نوجوان اظهار داشت: متاسفانه مسئولان ما در این برنامه‌ها بیش از آنچه به کودکان توجه داشته باشند، برای بزرگسالان برنامه اجرا می‌کنند و برنامه‌های اجرا شده در مراسم افتتاحیه نیز اینگونه بود.

وی ادامه داد: در برنامه افتتاحیه جشنواره فیلم کودک یک کاراکتر بزرگسال به عنوان مجری برنامه حضور پیدا کرد که او کودک نیست و برای بزرگسالان حرف می‌زند نه کودکان، به نظر من مسئولان می‌توانستند در مراسم افتتاحیه از کسانی دعوت کنند که برای بچه‌ها حرف بزنند و حتی از جنس خود بچه‌ها باشند چراکه به نظر من بچه‌ها در خیلی از موارد بهتر از ما درک می‌کنند.

این نویسنده کودک و نوجوان در مورد ساخته‌های عرصه کودک و نوجوان نیز بیان داشت:‌ساخته‌های ما به گونه‌ای است که انگار ما بچگی نکرده‌ایم و می‌خواهیم به بچه‌هایمان بگوییم که زودتر بزرگ شوند.

وی اضافه کرد: متاسفانه به همین دلیل است که تعداد فیلم‌هایی که ما برای کودکان می‌سازیم، اندک است و حتی فیلم‌های کودکان ما تبدیل به فیلم‌هایی شده‌اند که بزرگسالان آنها را دوست دارند.

کد مطلب 1715970

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