مینو فرشچی در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از برنامههای جشنواره فیلم کودک و نوجوان اظهار داشت: متاسفانه مسئولان ما در این برنامهها بیش از آنچه به کودکان توجه داشته باشند، برای بزرگسالان برنامه اجرا میکنند و برنامههای اجرا شده در مراسم افتتاحیه نیز اینگونه بود.
وی ادامه داد: در برنامه افتتاحیه جشنواره فیلم کودک یک کاراکتر بزرگسال به عنوان مجری برنامه حضور پیدا کرد که او کودک نیست و برای بزرگسالان حرف میزند نه کودکان، به نظر من مسئولان میتوانستند در مراسم افتتاحیه از کسانی دعوت کنند که برای بچهها حرف بزنند و حتی از جنس خود بچهها باشند چراکه به نظر من بچهها در خیلی از موارد بهتر از ما درک میکنند.
این نویسنده کودک و نوجوان در مورد ساختههای عرصه کودک و نوجوان نیز بیان داشت:ساختههای ما به گونهای است که انگار ما بچگی نکردهایم و میخواهیم به بچههایمان بگوییم که زودتر بزرگ شوند.
وی اضافه کرد: متاسفانه به همین دلیل است که تعداد فیلمهایی که ما برای کودکان میسازیم، اندک است و حتی فیلمهای کودکان ما تبدیل به فیلمهایی شدهاند که بزرگسالان آنها را دوست دارند.
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