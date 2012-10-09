پاسداری نظام از مسیر شهدا ممکن است/ 530 شهید فاوا در فارس

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامحسین غیب پرور ظهر سه شنبه در سومین یادواره و بزرگداشت شهدای فناوری و مخابرات سپاه (فاوا) تاکید کرد: زمانیکه تصمیم به برگزاری این یادواره گرفته شد فکر نمی کردیم شهدای فاوا بیشتر از 500 نفر باشند در حالیکه تا به امروز تعداد این شهدا از 500 نفر هم گذشته و به طور حتم این تعداد نیز افزایش خواهد داشت.

وی تصریح کرد: 23 نفز از این شهدا روحانیون هستند که این نشان از جایگاه والای روحانیت در این کشور است.

فرمانده سپاه فجر استان فارس ادامه داد: جنگ یک گنج است و راه های استخراج این گنج نیز متفاوت است که هر کس به نوبه خود در این مسیر فعالیت می کند.

سردار غیب پرور یادآور شد: فعالیت در عرصه کتاب شهدا، شعر، برگزاری یادواره ها و تکریم خانواده های شهدا از مهمترین راه های استخراج این گنج بزرگ است.

فرمانده سپاه فجر استان فارس افزود: شهدا زرنگ ترین دانش آموزان مکتب عاشورا هستند و در زمان مناسب به در خانه امام حسین(ع) رفتند و تمام زندگی خود را به پای امام و مکتب خود قرار دادند.

وی با اشاره به اینکه برگزاری این یادواره ها در تداوم برگزاری کنگره 14 هزار و 600 شهید استان فارس است، گفت: قول داده بودیم که کنگره شهدای فارس ادامه خواهد داشت به همین دلیل این یادواره ها در بخش های مختلف سپاه برگزار می شود و ماه آینده نیز یادواره شهدای تخریب و اوایل دی ماه نیز یادواره شهدای اطلاعات برگزار خواهد شد.

فرمانده سپاه فجر استان فارس در ادامه سخنان خود با بیان اینکه چاپ شناسنامه های جدید شهدا از مهمترین فعالیت های انجام شده در استان فارس است تاکید کرد: برای اولین بار در کشور چاپ شناسنامه 14 هزار و 600 شهید استان فارس در حال انجام است که در فاز اول آن سه هزار شناسنامه جدید آماده تحویل شده است.

سردار غیب پرور افزود: اولین شناسنامه شهید مربوط به آیت الله شهید دستغیب است.