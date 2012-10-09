به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم نصراللهی ظهر روز سه شنبه در سومین کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارزافزود: در نظارتی که در برخی معابر عمومی و بازار میوه صورت گرفت، اختلاف قیمت­های فاحش در برخی اقلام مشاهده شد که تفاوتی در نوع آن محصول دیده نمی ­شد.

وی با تاکید بر اینکه بایستی نظارت صحیح صورت گیرد تا این فشارها بر مردم و فروشندگان وارد نشودادامه داد: نبود برخی قوانین مانع از برخورد اثر بخش با این افراد می­ شود.

تقویت نظارت و تعامل سازنده دستگاه های اجرایی و انتظامی

معاون سیاسی و امنیتی استاندار بر تقویت نظارت و تعامل سازنده دستگاه های اجرایی و انتظامی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد و اظهارداشت: داشتن نگاه علمی و رعایت اصول پیشگیری همراه با نظارت مستمر باید سرلوحه کار متولیان و دستگاه های مسئول در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار گیرد.



وی با تاکید بر تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی اظهارداشت: بهره گیری از نخبگان در برنامه ریزی و ساماندهی موضوعات مربوط به قاچاق، تدوین شناسنامه اطلاعاتی در حوزه فرایند تولیدات صنعت و معدن، کشاورزی و تجارت خارجی استان و تقویت رصد و گلوگاه های کالای قاچاق از سیاست های محوری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کشور است که در استان نیز باید با جدیت و حساسیت دنبال شود.

مدیرکل امنیتی انتظامی استانداری و دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، استان مرکزی را از نظر مبارزه با قاچاق کالا و ارز جزو استان­های نمونه کشورعنوان کرد و گفت: دقت و سرعت در اجرای طرح شبنم (تشخیص اصالت کالای اصلی از قاچاق) با هدف کدگذاری کالاهای خاص در استان از اولویت های دستگاه های مرتبط با مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان است و باید در نیمه دوم امسال برنامه های اثرگذار بیشتری در این خصوص بیش بینی و اجرا شود.

کشف 43 هزار و 922 لیتر انواع فرآورده های نفتی قاچاق

شهرام بیدل ازکشف 43 هزار و 922 لیتر انواع فرآورده های نفتی قاچاق در نیمه اول امسال خبر داد و افزود: استان مرکزی با قرار گرفتن در مسیر اصلی تردد شمال به جنوب کشور روزانه پذیرای بین 20 تا 25 هزار خودروی عبوری از محورهای مواصلاتی است و این مهم اهمیت برنامه های مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در این منطقه دوچندان کرده است.



وی اجرای دستورالعمل پیش­گیری و مبارزه با قاچاق سوخت و فراورده­های نفتی، راه اندازی سامانه هوشمند درخواست الکترونیکی فراورده­های نفتی، صدور دستورالعمل نظارت بر عرضه فراوردهای نفتی، صدور دستورالعمل مبارزه با عرضه خارج از شبکه کالاهای دخانی، صدور دستورالعمل جمع آوری کالاهای دخانی غیر مجاز، ساماندهی فروشندگان محصولات دخانی، نظارت و بازرسی مبادی عرضه محصولات دخانی، صدور دستورالعمل مبارزه با محصولات آرایشی و بهداشتی غیرمجاز، اجرای طرح کد گذاری کالاهای وارداتی، صدور دستورالعمل مبارزه و جلوگیری با عرضه داروهای غیرمجاز و تجهیزات پزشکی، صدور دستورالعمل مبارزه با عرضه کالاهای مصرفی خارج از شبکه، صدور دستورالعمل مبارزه با عرضه غیرمجاز طلا و جواهرات و مصنوعات آنها و صدور دستورالعمل مبارزه با قاچاق صنایع دستی و میراث فرهنگی را ازمهمترین رئوس عملکردی شش سال گذشته این کمیسیون عنوان کرد.

گفتنی است، نبود مکان مناسب برای تانکرهای سوختی ضبط شده توسط نیروی انتظامی در ساوه و کسب رتبه دومین استان از نظر فروش کالاهای قاچاق به عنوان مشکلات استان عنوان شد.