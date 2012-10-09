به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب الله عسگراولادی در جمع طرفداران حزب موتلفه اسلامی با اشاره به آیاتی از قرآن گفت: آخرین آیه سوره آل عمران، آیه تشکیلاتی است که خداوند متعال می فرماید ای کسانی که ایمان آوردید در ساختن همدیگر شرکت کرده و با هم ارتباط برقرار کنید، ای ساخته شده ها که همدیگر رو ساختید و پیدا کردید و ارتباط برقرار کردید در هر مرحله انگیزه خدایی را در وجود معنوی حفظ کنید . بدان امید که شما به پیروزی در دنیا و رستگاری در قیامت نائل آیید.

عسگر اولادی تصریح کرد: امام(ره) فرمودند مسلمانان تنها همین یک آیه را اگر عمل می کردند بزرگترین تشکیلات اسلامی عالم را داشتند که این آیه برای تشکیلاتی شدن انسانها بالاترین سرمایه را ارائه می کند.

وی با اشاره به دستاوردهای بشر در اداره حکومت اظهار داشت: در بین نظام هایی که در تاریخ بشر از جمله نظامهای فردی، قبیله ای، نژادی، سلطنتی، موروثی و ... حاکم بودند. جمهوریت آخرین دستاورد حکومتی بشر است. جمهور یعنی اکثریت رای مردم.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی تاکید کرد: زمانی که ما جمهوریت را قبول کرده ایم باید تحزب را هم قبول کنیم، اگر نه دچار نارسایی می شویم زیرا درست است که مجموعه مردم و جمهور از فرد و افراد کمتر اشتباه می کنند اما اینطور نیست که اشتباه نکنند.

وی افزود: ممکن است کسانی برای شخصی که رئیس جمهوری است صحنه سازی کنند و فریب هایی تنظیم و نیرنگ هایی به کار ببرند و رئیس جمهوری را فریب دهند مگر آنکه حزبی باشد و حزبی که چهار شرط خودسازی ، همدیگر سازی ، ارتباط تشکیلاتی و تقوا را طبق آیات قرآن عمل کند، کمتر اشتباه می کند.

عسگر اولادی تصریح کرد: تحزب در کشور ما قبل از انقلاب سابقه خوبی نداشت واحزاب با اهداف گوناگونی تاسیس شدند که شاید یکی از متشکل ترین آنها حزب مخفی استعماری با نام فراماسونری بود که در فراموشخانه ها افراد را متشکل می کردند و بعد از آن حزب توده بود که از نظر حزبی، حزب توده دقیق ولی وابسته به بیگانگان بود.

دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری در ادامه با اشاره به نظرات مقام معظم رهبری در تحزب بیان داشت: آیت الله العظمی خامنه ای در سالها پیش در جمع اعضای شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی فرمودند حزب باید تولید اندیشه کرده و اندیشه را کانال کشی وبه اقصی نقاط کشوربرساند و این اندیشه تولید شده انسانها را مجهز کند.

وی افزود: معظم له در سال گذشته نیز در کرمانشاه راجع به تحزب و تشکل مطالبی را فرمودند و همین مساله را به صورت شفاف برای دانشجویان بیان کردند.اگر ما به جمهوری اسلامی معتقد هستیم و می خواهیم جمهوری کهنه نشود و نو بماند بدون حزب ، هر کس به عنوان رئیس جمهوری انتخاب شود با نا بسامانی هایی روبرو خواهد بود.

عسگر اولادی با اشاره به مواضع رئیس جمهوری نسبت به تحزب گفت: اگر آقای احمدی نژاد می گوید من به هیچ تشکلی بدهکار نبوده و حزبی نیستم یعنی می خواهد جمهوری را شخصی اداره کند و این با جمهوریت مغایرت دارد. اولین نکته اینکه ایشان به وسیله احزاب بالا آمد و در مجموعه اصولگرایان مانند دیگران به همراه آقای دانشجو و دیگر شخصیت ها حضور داشت.



وی افزود: آقای احمدی نژاد از جمله کسانی است که مجموعه های اصولگرا معرفی اش کردند اما همین که رای آورد گفت به حزبی بدهکار نیستم الان که به پایان راه نزدیک شده واقعا کاسه چه کنم را می بینیم مردم در دست گرفته اند چون همه کسانی که حزبی و تشکیلاتی بودند همه آنها را کنار گذاشت و فقط تکیه به مجموعه مخفی کرد که با هم ، هم اندیشی دارند .



عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه گفت: در انتخابات ریاست جمهوری آینده باید مواظب باشیم و رئیس جمهور باید ریشه اجتماعی و تشکیلاتی داشته باشد زیرا در غیر این صورت هر کس که می آید رشد پیدا کند کنار می زند. تعدادی از وزرایی که ایشان کنار زده کم نیستند و همین که در کارشان در حال توفیق بودند کنار گذاشتند.



عسگر اولادی تاکید کرد: رئیس جمهوری نمی تواند ارتباط با احزاب و جامعه نداشته باشد زیرا ارتباط را از کل به جزء برده است. هر کدام از افرادی را که از جبهه پیروان خط امام و رهبری و جامعتین به ایشان معرفی شده و وزیر شده بودند، در شرایط موفقیت شان، اینها را کنار گذاشتند.



وی با اشاره به مجمع عمومی حزب موتلفه اسلامی خاطر نشان کرد:در مجمع عمومی حزب موتلفه اسلامی کسی علیه فرد دیگری صحبت نکرد. در برخی از مجامع عمومی تشکل ها عمدتا در پی حذف دیگران و ابقای خودشان هستند .



دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری با تاکید بر اینکه نباید بگذاریم حزب موتلفه اسلامی کهنه شود بیان داشت: در انتخابات شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی جوانان برومند بیشتری وارد شورای مرکزی موتلفه شده اند.



عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان تاکید کرد : اگر جمهوری اسلامی را می خواهیم ، رئیس جمهوری نیاز به رای حساب شده دارد و رای حساب شده بدون تشکیلات امکان ندارد ، شرایط امروز بیش از گذشته اقتضای تشکل و تحزب را دارد .



