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۲۲ مرداد ۱۳۸۲، ۱۵:۵۸

رييس هيات مديره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه هاي خودرو در گفت و گو با "مهر"

حدود دو ميليارد دلار به قطعه سازان خودرو اختصاص داده مي شود

براي توليد يك ميليون و دويست هزار خودرو در سال 1384 بيش از دو ميليارد دلار سرمايه گذاري جديد اختصاص داده مي شود.

ريس هيات مديره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه هاي خودرو در گفت و گوي اختصاصي با خبر نگار اقتصادي مهر گفت: تمهيدات جديدي براي افزايش توليد قطعات و سرمايه گذاري در اين بخش اتخاذ شده است.
محمد باقر رجال با اشاره به فشارهاي وارد شده  از سوي خودروسازان براي كاهش قيمتها افزود: اين فشارهابراي گروه سازندگان قطعات و مجموعه هاي خودرو قابل قبول نبوده و اين انجمن تصميم به كاهش قيمت ندارد .
وي تصريح كرد: انجمن سازندگان قطعات و مجموعه هاي خودرو در سه سال گذشته افزايشي در قيمت هاي قطعات نداشتند و حتي در بعضي مواقع  مجبور به كاهش قيمت نيز شده اند.
وي با اشاره به وجود تورم در كشور گفت: قطعه سازان قادر به كاهش قيمت نبوده وخودرو سازان براي كاهش قيمت بايد هزينه هاي اضافي را از برنامه هاي خود حذف كنند.
رجال تاكيد كرد: تنها راه كاهش قيمت خودرو پايين آوردن سطح قيمت در بخش قطعه سازي نبوده و آنها بايد تمهيدات ديگري براي كاهش قيمت ها انجام دهند.
مدير عامل صنايع توليدي آريا خودرو در پاسخ به سوال خبرنگار مهر كه آيا سرمايه گذاري هاي موجود در بخش قطعات خودرو

فقط با استفاده از منابع داخلي بوده  است گفت: انجمن سازندگان قطعات و مجموعه هاي خودرو تا كنون يك دلار از منابع خارجي استفاده نكرده و تنها منبع تامين مالي در اين بخش داخلي است.  

کد مطلب 17160

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