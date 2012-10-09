نحوه مدیریت روستاهای کشور در کمیسیون شوراهای مجلس تعیین تکلیف شد

امیر خجسته در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه امروز کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه امروز، کلیات طرح دهیاری ها به تصویب رسید.

وی با بیان اینکه بر اساس این طرح مدیریت روستاهای کشور تعیین تکلیف شدند، گفت: در این نشست معاونین وزیر کشور، مسئولان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، محمد حسن ابوترابی نائب رئیس مجلس و کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس حضور داشتند.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس خاطرنشان کرد: در جلسه امروز بعد از بحث های فراوان طرح جامع دهیاری ها به تصویب رسید و امیدواریم با اجرای این طرح مدیریت روستاهای کشور بتوانند به عنوان بازوی نظارتی مجلس در استان ها نقش ایفا کنند.

