  1. سیاست
۱۸ مهر ۱۳۹۱، ۱۴:۴۶

خجسته در گفتگو با مهر:

نحوه مدیریت روستاهای کشور در کمیسیون شوراهای مجلس تعیین تکلیف شد

نحوه مدیریت روستاهای کشور در کمیسیون شوراهای مجلس تعیین تکلیف شد

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور از تصویب طرح جامع دهیاری ها در کمیسیون متبوعش خبر داد و گفت: بر اساس این طرح مدیریت روستاهای کشور تعیین تکلیف شدند.

امیر خجسته در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه امروز کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه امروز، کلیات طرح دهیاری ها به تصویب رسید.

وی با بیان اینکه بر اساس این طرح مدیریت روستاهای کشور تعیین تکلیف شدند، گفت: در این نشست معاونین وزیر کشور، مسئولان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، محمد حسن ابوترابی نائب رئیس مجلس و کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس حضور داشتند.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس خاطرنشان کرد: در جلسه امروز بعد از بحث های فراوان طرح جامع دهیاری ها به تصویب رسید و امیدواریم با اجرای این طرح مدیریت روستاهای کشور بتوانند به عنوان بازوی نظارتی مجلس در استان ها نقش ایفا کنند.
 

کد مطلب 1716000

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