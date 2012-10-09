به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه روز سه شنبه شورای اسلامی شهر تهران حسن بیادی با بیان این مطلب گفت: انتقادات به نحوه اجرای این پروژه دال بر این نیست که اصل پروژه هجو بوده است بلکه جا دارد که جداگانه این موضوع در کمیسیون عمران بررسی شود و ما باید مردم را هم در این قبیل تصمیمات دخیل کنیم.

بیادی خواستار ارائه پشتوانه مطالعاتی طرح پیاده راه سازی میدان امام حسین (ع) تا شهدا به کمیسیون عمران شد.



براساس این گزارش رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران با انتقاد از پروژه پیاده راه سازی میدان امام حسین(ره) تا میدان شهدا، گفت: این پروژه فاقد مصوبه شورای شهر و ردیف بودجه است.

حمزه شکیب در جریان چهارصد و نود و هفتمین جلسه علنی شورای شهر تهران در تذکری درباره پروژه پیاده راه سازی حدفاصل میدان شهدا تا میدان امام حسین (ع) اظهار کرد: اگرچه این پروژه مصوبه کمیسیون ماده 5 داشته است اما حتی این مصوبه بدون اطلاع شورای شهر اخذ شده است .

وی ادامه داد: در بودجه مصوب شهرداری تهران هم ردیف ویژه‌ای برای ساماندهی میادین و معابر خاص شهر تهران از جمله میادین تجریش، انقلاب و شهدا در نظر گرفته شده اما اسمی از میدان امام حسین در این ردیف برده نشده است.

شکیب با بیان اینکه کمیسیون عمران شورا از ابتدا با این پروژه مخالف بود اظهار کرد: مکاتبه‌ای در این باره در 24 اردیبهشت ماه سال جاری با شهرداری انجام شد و خواستار توقف این طرح شدیم اما شهرداری همچنان اجرای این پروژه را دنبال کرد.



وی با اشاره به تماس‌های مکرر شهروندان درباره مشکلات ترافیکی پیش آمده در خیابان 17 شهریور طی چند روز اخیر گفت: شورای شهر خواستار هماهنگی شهرداری در اجرای پروژه‌های اینچنینی است و این رویه که شهرداری راسا و بدون توجه به شورا نسبت به اجرای پروژه‌ای اقدام کند، صحیح نیست کما اینکه نمایندگان مردم در شورای شهر از اقدام دولت مبنی بر انتخاب شهردار برای ری هم انتقاد دارند؛ به هر حال ما نمایندگان مردم هستیم و باید در جریان چنین پروژه‌هایی قرار بگیریم .

مهدی چمران رییس شورای شهر تهران هم با اشاره به حجم گسترده شکایات مردمی در جریان پروژه پیاده راه سازی حدفاصل میدان امام حسین تا شهدا اظهار کرد: مشکل ترافیکی این منطقه هنوز حل نشده و انشالله با پیش بینی تمهیداتی این مشکل برطرف شود.