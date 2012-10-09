دستگیری سارق شرور در صومعه سرا

به گزارش خبرگزاری مهر، این سارق حرفه ای که قبلا چندین بار با ایجاد شرارت و متشنج کردن جو توانسته بود از دست پلیس به گریزد، این بار نیز در محل اختفایش در شهرستان صومعه سرا هنگامی که در محاصره پلیس قرار گرفته بود، درصدد فرار از دست پلیس برآمد.

اکیپ عملیاتی پلیس صومعه سرا با فرار این شخص، به تعقیبش پرداخته و سرانجام توانست راه فرارش را مسدود و وی را دستگیر کند، این فرد در حال حاضر به سرقت یک دستگاه موتورسیکلت اعتراف و کارآگاهان برای تحقیقات بیشتر، همچنان وی را در اختیار دارند.



دستگیری اعضای باند کلاهبرداری از رانندگان در لنگرود

فرماندهی انتظامی لنگرود از شناسایی و دستگیری اعضای باند کلاهبرداری از رانندگان خودروها در این شهرستان خبر داد و گفت: با گزارش های مردمی مبنی بر اینکه افرادی با ادعای تصادف با خودرویشان و معرفی شهود قلابی خسارت دریافت می کنند، موضوع بطور ویژه در دستور کار ماموران این شهرستان قرار گرفت.

سرهنگ علیرضا زرعی چیان افزود: این افراد با استفاده از دو دستگاه خودرو جلوی کامیون های عبوری مورد نظر خود را در جاده های کمربندی لنگرود مبنی براینکه چند روز قبل با خودروی شخصی این جانبان تصادف کرده اید، گرفته و با معرفی بیش از چهار نفر شهود قلابی و همچنین با تهدید، پولی تحت عنوان هزینه خسارت دریافت و سپس را نندگان را به حال خود رها می کردند.

وی اظهار داشت: ماموران اکیپ عملیاتی پلیس همچنین با خبر دریافتی مبنی بر یک فقره درگیری بین تعدادی افراد معلوم الحال دو دستگاه خودروی سمند به رنگ مشکی و پژو آردی به رنگ سفید با راننده یک دستگاه کامیون حاوی مواد غذایی، بلافاصله ماموران درمحل حاضر و با فرار چهار نفر با خودروهای سواری مزبور از محل مواجه شدند.

فرمانده انتظامی لنگرود گفت: با انتقال راننده کامیون و شخصی بنام علی به پلیس آگاهی مشخص شد که شخص دستگیر شده با چهار نفر متواری با ایجاد تصادف فرضی خسارتی، قصد گرفتن پول و اخاذی از راننده کامیون را داشتند که درگیری پیش آمد.

وی در ادامه با اعلام اینکه اکیپ های عملیاتی در سیر رسیدگی پرونده موفق به شناسایی دو نفر از متهمان متواری بنام های محمد و مهران شده و تلاش برای دستگیری سایر متهمان ادامه دارد.

دستگیری عامل انتشار تصاویر خصوصی در فیس بوک

رئیس پلیس فتای فرماندهی انتظامی گیلان گفت: بدنبال ارجاع یک فقره پرونده از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان لاهیجان به دادخواهی خانمی با هویت معلوم مبنی بر اینکه تصاویر خصوصی و خانوادگی وی توسط فرد یا افراد ناشناس در فیس بوک منتشر شده است، پرونده به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

سرهنگ ایرج محمد خانی افزود: کارشناسان پلیس فتا با بهره گیری از توان علمی و مهندسی، هویت اصلی انتشار دهنده تصاویر خصوصی شاکیه در فیس بوک را احراز و ضمن هماهنگی مقام قضایی متهم را در عملیاتی غافلگیرانه در یکی از مناطق شرق گیلان دستگیر و برای تحقیقات بیشتربه پلیس فتا منتقل کردند.

وی بیان داشت: این متهم با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مقام قضایی معرفی و با صدور قرار قانونی روانه زندان شد.

رئیس پلیس فتای فرماندهی انتظامی گیلان در ادامه به شهروندان توصیه کرد: از نگهداری و ذخیره تصاویر، ویدئوهای شخصی، خصوصی و خانوادگی بر روی تجهیزات الکترونیکی از قبیل رایانه، لپ تاپ، تب لت، تلفن همراه و غیره پرهیز کنند.

امحا یک تن انواع مواد مخدر در گیلان

جانشین فرماندهی انتظامی گیلان از امحای یک تن و 164 کیلو از انواع مواد مخدر در استان خبرداد و گفت: مصرف و تاثیر مواد مخدر بر جامعه، میزان خطر و تهدید مواد افیونی برای زندگی بشر، کمتر از تروریسم و سلاح های شیمیایی و میکروبی در جهان نبوده بلکه در مواردی به عنوان تهدیدی عمل کننده و فعال اما آرام و پنهان، حیات بشر را به نابودی کشانده و بیشتر از هر سلاح کشنده و غیر فعال، عمل می کند.

سرهنگ محمد ابراهیم نورزویان با اشاره به اینکه مواد مخدر از مهمترین آسیب های اجتماعی کشور محسوب می شود، افزود: بیماری اعتیاد را باید از دیدگاه عوامل جسمی و روانی، اجتماعی و خانوادگی و سیاسی و اقتصادی و عوارض آن مورد بررسی قرار داد.

وی همچنین از بین بردن و از کار انداختن نیروی جوان و کار آمد جامعه و پاشیدن کانون خانواده را از عوارض دیگر مواد مخدر عنوان کرد و بیان داشت: کاهش سن مصرف کنندگان مواد مخدر صنعتی، شیمیایی و روان گردان، دیدگاه های دو پهلو در مقابله با معتادان ( گروهی معتادان را بیمار و گروهی مجرم می دانند)، غفلت جوانان و گرایش آنها به این پدیده شوم و... بر پیچیدگی های مبارزه با این پدیده ویرانگر افزوده است.

دستگیری سارق در لوای نظامی در صومعه سرا

کارآگاهان آگاهی صومعه سرا با گزارش زنی 41 ساله مبنی بر اینکه هنگامی که به قصد ازدواج با فردی با هویت مشخص به این شهرستان آمده بود، طلاهایش که ارزش 150 میلیون ریال و همچنین یک میلیون و دویست هزار ریال وجه نقد مورد اخاذی فردی که خود را نظامی معرفی کرد واقع شده است، موضوع را مورد بررسی قرار دادند.

کار آگاهان آگاهی در اجرای توضیحات این شاکی با چهره نگاری انجام داده موفق به شناسایی وی که به اتهام سرقت مشابه در شهرستان فومن زندانی بوده، با تحویل گرفتن وی به مواجهه حضوری با شاکی پرداختند.

شاکی در مواجهه با متهم تائید کرد که وی همان شخص مورد نظر بوده ومتهم نیز با توجه با اینکه هویتش آشکارشد به عمل خود اعتراف کرد.