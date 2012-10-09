تولید 13 هزار تن میگوی پرورشی در کشور

به گزارش خبرنگارمهر، غلامرضا رازقی ظهر سه شنبه در مراسم دومین جشن برداشت میگوی پرورشی و آغاز صید ماهیان خاویاری و استخوانی در دریای خزر گفت: طبق برنامه ریزی های انجام شده در پایان برنامه پنجم توسعه در سال 94 باید به تولید 10 هزار تن میگوی پرورشی دست می یافتیم اما شاهدیم که قبل از پایان برنامه و در طی سال جاری این رقم به بیش از 13 هزار تن در کشور رسید.

وی افزود: با برنامه ریزی های انجام شده و طبق پیش بینی ها امیدواریم میزان تولید در پایان برنامه پنجم توسعه و سال 94 به رشد 8 برابری برسد.

رازقی با اشاره به تولید ماهیان خاویاری در استان ادامه داد: تولید ماهیان خاویاری در کشور یک فرصت محسوب می‌شود و استان گلستان نیز ظرفیت‌های خوبی در این زمینه دارد.

وی تصریح کرد: هنوز راه زیادی تا رسیدن به برنامه ها داریم و باید تلاش و جدیت بیشتری به خرج دهیم تا شاهد تحول در عرصه تولید میگوی پرورشی در کشور باشیم.

رئیس سازمان شیلات با اشاره به نامگذاری سال 91 از سوی مقام معظم رهبری خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم تا در عرصه تولید به خودکفایی برسیم و این امر با تلاش وسیع و همه جانبه دست یافتنی است، در عرصه تولید نباید منتظر باشیم تا کشورهای دیگر برای ما تولید کنند و مشکلات اقتصادی به وجود آورند.

رازقی تاکید کرد: کشور ما دارای قابلیت، استعداد و دانش کافی است و همانطور که توانستیم در دوران دفاع مقدس در برابر دنیا ایستادگی کنیم ، اکنون نیز در عرصه تولید می توانیم با اقتدار پیش برویم پس باید از تمام فرصت ها برای توسعه بخش کشاورزی استفاده کنیم چرا که کشور در این زمینه نیز می‌تواند به پیشرفت‌های خوبی دست پیدا کند.

لزوم جلوگیری از صید غیرمجاز میگو و ماهی

معاون وزیر جهادکشاورزی تصریح کرد: از علل کاهش بهره‌برداری در بخش تولید و پرورش میگو و ماهی صید غیرمجاز است که باید جلوی این آسیب گرفته شود و ذخایر خود را بازسازی کنیم.

رازقی در ادامه گفت: ذخیره پرورش ماهیان خاویاری علاوه بر ایجاد اشتغال تولید را افزایش می‌دهد.

وی اظهار داشت: استان گلستان خصوصا منطقه گمیشان ظرفیت 40 هزار هکتار تولید میگو را دارد واز این طریق می‌تواند خودش را در دنیا مطرح کند .

رازقی در پایان گفت: توسعه بخش کشاورزی می‌تواند تحول بزرگی در گلستان ایجاد کند و رئیس جمهور نیز با جدیت این موضوع را پیگیری می‌کند.