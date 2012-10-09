اجرای دوماهه طرح شبنم در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی هاشم پور ظهر سه شنبه در همایش توجیهی طرح شبنم در نوشهر اظهار داشت: جلوگیری از ورودی کالاهای قاچاق و مبارزه با این پدیده شوم اقتصادی در راستای حمایت از تولید داخلی از اهداف این طرح است.

وی افزود: طرح شبنم از مهرماه به مدت دو ماه در سطح استان اجرایی شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجرت مازندران افزود: واحدهای صنفی که کالاهایی که بارکد طرح شبنم نداشته باشد به عنوان کالای قاچاق تلقی شده و ضبط می شود.

هاشم پور با اشاره به اقلام گروه های کالایی وارداتی مشمول این طرح اظهار داشت: تمامی لوازم خانگی، کالاهای صوتی تصویری، باند و بلندگو، رایانه و قطعات آن، لوازم تجهیزات پزشکی، لوازم آرایشی و بهداشتی، لوازم ساختمانی، انواع ساعت و اقلام خوراکی، آشامیدنی، کنسروجات که دارای بسته بندی یا جعبه و یا قوطی بوده در کنار گروه های کالایی مرحله اول باید با بارکد طرح شبنم شناسنامه دار شوند.

وی بیان داشت: مرحله دوم طرح شبنم و نصب بارکد جهت شناسنامه دار کردن کالاهای وارداتی موجود با حضور رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران در نوشهر برگزار شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: مرحله اول طرح شبنم در 15 مرداد سالجاری پایان یافت.



