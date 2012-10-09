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۱۸ مهر ۱۳۹۱، ۱۵:۲۷

هاشم پور خبر داد:

اجرای دوماهه طرح شبنم در مازندران

اجرای دوماهه طرح شبنم در مازندران

نوشهر - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: طرح شبنم در مازندران از امسال به مدت دو ماه اجرایی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی هاشم پور ظهر سه شنبه در همایش توجیهی طرح شبنم در نوشهر اظهار داشت: جلوگیری از ورودی کالاهای قاچاق و مبارزه با این پدیده شوم اقتصادی در راستای حمایت از تولید داخلی از اهداف این طرح است.

وی افزود: طرح شبنم از مهرماه به مدت دو ماه در سطح استان اجرایی شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجرت مازندران افزود: واحدهای صنفی که کالاهایی که بارکد طرح شبنم نداشته باشد به عنوان کالای قاچاق تلقی شده و ضبط می شود.

هاشم پور با اشاره به اقلام گروه های کالایی وارداتی مشمول این طرح اظهار داشت: تمامی لوازم خانگی، کالاهای صوتی تصویری، باند و بلندگو، رایانه و قطعات آن، لوازم تجهیزات پزشکی، لوازم آرایشی و بهداشتی، لوازم ساختمانی، انواع ساعت و اقلام خوراکی، آشامیدنی، کنسروجات که دارای بسته بندی یا جعبه و یا قوطی بوده در کنار گروه های کالایی مرحله اول باید با بارکد طرح شبنم شناسنامه دار شوند.

وی بیان داشت: مرحله دوم طرح شبنم و نصب بارکد جهت شناسنامه دار کردن کالاهای وارداتی موجود با حضور رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران در نوشهر برگزار شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: مرحله اول طرح شبنم در 15 مرداد سالجاری پایان یافت.


 

کد مطلب 1716012

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