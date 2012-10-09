نمایشگاه طراحی مد و لباس در خراسان جنوبی گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی ظهر سه شنبه در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه اظهارداشت: در این نمایشگاه تولیدات ملی و داخلی و الگوهای اسلامی برای مردم عرضه می شود.

محمد مطهری فر با اشاره به اینکه فرهنگ ایرانی بر پایه تعالیم دین اسلام بنا گذاشته شده است، تصریح کرد: تنوع طرح‌ها و پوشش ‌های اسلامی زیاد است که باید برای مردم معرفی شود.

وی با بیان اینکه تا کنون از ظرفیت هنرمندان در بخش طراحی و مد لباس به خوبی استفاده نشده است، بیان کرد: برای تحقق این امر معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش معرفی پوشش‌های مناسب ورود پیدا کرده است.

وی به اهداف برپایی این نمایشگاه اشاره کرد و افزود: این مکان با هدف مبتنی بر فرهنگ و تمدن اسلامی برگزار شده که با همکاری دستگاه های فرهنگی و هم چنین کارگروه مد و لباس اسلامی این فعالیت صورت گرفته است.

مطهری فر درخصوص تولید لباس های اسلامی در ایران بیان کرد: مدل های اسلامی می توانند در برابر الگوهای وارداتی از کشورهای دیگر به عنوان الگویی بهترین و نمونه باشند و در این خصوص باید از ظرفیت هنرمندان استفاده کرده و لباس های ایرانی اسلامی را تولید و عرضه کنیم.

این نمایشگاه از امروز تا 21 مهرماه برای بازدید علاقمندان دایر است.