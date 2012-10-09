شمار دانشجویان پیام نور گلستان به 8 هزار دانشجو رسید

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عقیلی ظهر سه شنبه در جشن دانشجویان جدید الورود پیام نور افزود: حدود 350 عضو هیئت علمی، آزمایشگاه مختلف و ... لابراتور زبان، کتابخانه با 20 هزار جلد کتاب به همراه کتابخانه دیجیتال در دانشگاه وجود دارد.

وی اظهار داشت: ورود به دانشگاه مرحله ای تازه از زندگی شماست و مسیر تازه ای در زندگی آینده شما شکل می گیرد و این نقطه تازه ای برای پیشرفت علمی و تحصیلات تکمیلی است.

وی عنوان کرد: در فرهنگ و نظام جمهوری اسلامی توجه به علم و علم آموزی پیشینه عمیق دینی دارد.

حجت الاسلام زارعی مسئول نهاد رهبری دانشگاه پیام نور نیز گفت: دانشجویان موفقی در پیام نور گرگان قبول شدند و دوره جدید خودشان را آغاز کردند.

وی اظهار داشت: بحث اقامه نماز جماعت، مسائل مربوط به مساجد و دعوت از سخنرانان و مبلغین در مباحث فرهنگی، برگزاری مراسم و سخنرانی مذهبی به عهده نهاد است که ساماندهی می کند.