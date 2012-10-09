تجلیل ازروابط عمومی معاونت فرهنگی شهرداری شیراز/برگزاری دوره آموزشی شی تی کاتا

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی از بین روابط عمومی های مجموعه شهرداری شیراز، توسط شهردار این کلانشهر، برتر شناخته شد.در نشستی با حضور زین العابدین عرب رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر شیراز، علیرضا پاک فطرت، شهردار شیراز ، سیروس پاک فطرت ، مدیر حوزه شهردار و مدیران روابط عمومی معاونتها ، سازمانها ، شهرداری مناطق و مدیریتهای شهرداری شیراز، از برترینهای روابط عمومی مجموعه شهرداری شیراز تجلیل شد.

در این مراسم از رضا جاویدی، مسئول روابط عمومی حوزه معاونت فرهنگی و امور اجتماعی شهرداری شیراز به عنوان روابط عمومی برتر در بین روابط عمومی های 36 گانه شهرداری کلان شهر شیراز تجلیل شد.

بر اساس ارزیابی های صورت گرفته، این روابط عمومی در حوزه های به روز رسانی، پایگاه اطلاع رسانی ، نظرسنجی، حوزه چاپ و نشر، اخبار و اطلاع رسانی و برگزاری مراسمات و برنامه های مناسبتی، در بین مجموعه شهرداری شیراز، برتر شناخته شد.

جاویدی اظهار داشت: دستیابی به این مقام، با برنامه ریزی همکاران واحد روابط عمومی حوزه معاونت فرهنگی وامور اجتماعی ، مدیران ستادی و اجرایی سازمان و همراهی و همکاری صمیمانه اصحاب رسانه استان فارس صورت گرفت.

دوره آموزشی شی تی کاتا سبک گوجوریودرشیراز برگزار شد



با حضور بیش از 30تن ازمربیان ، داوران و قهرمانان (بانوان) کاراته فارس دوره آموزشی شی تی کاتا سبک گوجوریو در شیراز برگزار شد.

در این کلاس دو روزه آموزشی که به پیشنهاد شرکت آهنگ سلامت و تندرستی ومدیریت بهاره محمد پور ،ازمربیان با دانش استان فارس برگزار شد، ریحانه درفشی از مربیان سبک گوجوریو و دارنده کمربند مشکی دان 5 این سبک ضمن آموزش کاتاهای سیفا و سایپای ، دو شی تی کاتای سبک گوجوریو به آموزش رو تدریس این دو کاتا نیز پرداخت.



سرپرست هیئت کاراته استان فارس در مراسم اختتامیه این کلاس آموزشی ، ضمن ابراز خوشنودی از برگزاری چنین دورههایی حمایت همه جانبه هیئت کاراته استان را از آموزش و برگزاری دوره های تخصصی را اعلام کرد.

عباس رضایی افزود: به اعتقاد ما هزینه کردن در بخش آموزش، یک سرمایه گذاری مطمئن وبلند مدت است که می توان آثار مثبت آن را در آینده به وضوح مشاهده کرد.

وی با اشاره به اراده هیئت کاراته به توجه بیش از پیش به مبحث آموزش گفت: پیرو سیاستهای حاکم بر فدراسیون کاراته مبنی برتقویت کیفی بنیه کاراته ، برنامه ریزی های هیئت کاراته استان نیز بر اساس افزایش کلاس های آموزشی وتلاش برای ارتقای سطح دانش و علم مربیان ،مربیان و ورزشکاران این رشته ورزشی در استان خواهد بود.

در پایان به شرکت کنندگان دراین دوره آموزشی گواهینامه شرکت اعطا شد.