عدم سرمایه گذاری باعث راکد ماندن 40 واحد بزرگ صنعتی در کردستان شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شهبازی ظهر سه شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان که با حضور اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در سنندج برگزار شد، اظهار داشت: 40 واحد بزرگ در کردستان به دلیل نبود سرمایه گذار راکد مانده و راه اندازی آنها تحول و توسعه استان را به دنبال دارد.

وی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات حوزه صنعت و معدن کردستان مربوط به معضلات کشور و ربطی به موانع استانی ندارد، بیان کرد: محدودیت ها در کردستان و عدم توجه نظام حاکم بر ایران قبل از انقلاب و حضور گروهک های ضد انقلاب و جنگ تحمیلی پس از انقلاب حضور سرمایه و سرمایه گذار را در این استان به تعویق انداخت.

استاندار کردستان اعلام کرد: استان کردستان در حال حاضر جزو امن ترین استان های کشور است و جرائم خطرناک در آن مشاهده نمی شود و اکنون باید به دنبال جذب سرمایه گذار بود.

شهبازی همکاری و تعامل مسئولان را برای تحقق اهداف نظام در کردستان مثال زدنی دانست و عنوان کرد: اقدامات مناسبی با توجه به محدودیت های موجود در زمینه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایجاد شده که با تلاش بیشتر پیشرفت و توسعه استان دیده می شود.

وی اظهار داشت: کردستان استانی مستعد و سرشار از منابع خدادادی و مناسب برای پیشرفت و توسعه است و نیاز به فراهم کردن امکانات و فضای بیشتر برای تبدیل و فراوری این منابع دارد.

استاندار کردستان افزود: منابع استان نباید به صورت خام فروشی استفاده و به خارج از استان فرستاده شود بلکه باید فرآوری و تبدیل آنها به محصولات نهایی در داخل کردستان انجام شود.

شهبازی اظهار داشت: اگر در کردستان در زمینه سرمایه گذاری درست عمل شود ایجاد اشتغال نیز موفق بوده و بزرگترین خدمت به مردم در نتیجه رهنمودهای رهبری توسط مدیران محقق می شود.

وی با اشاره به اینکه اعتبارات عمرانی استان کردستان در نتیجه فعالیت مناسب مدیران برگشت و مازاد نداشته است، عنوان کرد: مدیران کردستان باید علاوه بر جذب اعتبارات ملی به دنبال جذب اعتبارات دیگر نیز باشند و تاکنون نیز توانسته اند اعتبارات بیشتری را در نتیجه اقدامات خود جذب و در راه درست و مناسب به کار برند.

استاندار کردستان با بیان اینکه راه اندازی صنایع فراوری شده در تولید و ایجاد اشتغال مناسب است، یادآور شد: استان کردستان بیشترین تولیدات توت فرنگی کشور را دارا است و معادن طلا، ماسه، آهن و سنگ های تزئینی و تبدیل به فرآوری آنها در داخل استان در راستای توسعه بیشتر نقش دارد و نتیجه و ثمرات زیادی را به دنبال دارد.

شهبازی در پایان اعلام کرد: سیستم بانکی آنگونه که باید در راستای طرح های صنعتی در کردستان عمل نکرده و انتظار می رود حضور اعضا کمیسیون صنایع و معادن در کردستان به خدمات بیشتر در استان بیفزاید.

جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان با حضور اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، معاونان سازمان صنعت، معدن و تجارت، مجمع نمایندگان استان و مدیران کل حوزه صنعت و معدن استان کردستان در سنندج برگزار شد.