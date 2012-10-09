استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی فرصتی برای رفع مشکلات حوزه صنعت و معدن است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی ظهر سه شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان که با حضور اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در سنندج برگزار شد، اظهار داشت: دولت صندوق ذخیره ارزی و توسعه ملی را راه اندازی کرده که صنعتکاران و صاحبان معادن می توانند با استفاده از منابع مالی این صندوق بسیاری از مشکلات پیش روی خود را بر طرف کنند.

وی افزود: این صندوق با اعتبار اولیه هشت هزار میلیارد تومان راه اندازی شده است و تسهیلات بلند مدت با سود 19 درصدی را به متقاضیان حوزه صنعت و معدن پرداخت می کند.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سفر مقام معظم رهبری به استان کردستان فرصت مناسبی را برای ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی به حوزه صنعت و معدن و صنایع تولیدی فراهم کرد که باید از فرصت ها به خوبی استفاده کرد.

رحمانی یادآور شد: استان کردستان از لحاظ صنعت، معدن و کشاورزی استان مستعدی است و باید با ایجاد بسترهای مناسب در راستای فراوری صنایع معدنی در خود استان اقدامات مناسبی صورت گیرد.

وی بیان کرد: باید شرایط برای سرمایه گذاری سرمایه گذاران داخلی و خارجی در استان کردستان فراهم شود و متناسب با شرایط استان پتانسیل های سرمایه گذاری شناسایی شود.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: نبود صنایع تبدیلی در کردستان مشهود است و باید با حمایت از تولیدکنندگان بسترهای رونق و توسعه حوزه اقتصادی در کردستان را فراهم کرد.

جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان با حضور اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، معاونان سازمان صنعت، معدن و تجارت، مجمع نمایندگان استان، استاندار و مدیران کل حوزه صنعت و معدن استان کردستان در سنندج برگزار شد.