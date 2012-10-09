فضای مناسب برای رشد و تعالی کودکان در کانون مهربانی کردستان فراهم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی ظهر سه شنبه در جمع اعضا و کارکنان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان کردستان اظهار داشت: نظام اسلامی ایران فضای لازم و مناسبی را برای انجام کار فرهنگی و رشد و همه جانبه کودکان در کانون های مهربانی ایجاد کرده است.

وی اعلام کرد: رشد جسم و جان برای انسان لازم است و کودکان با استعدادهای برتر خود زمینه رشد را دارا بوده که امکانات لازم برای این رشد حسنه در فضای سالم کانون های کودکان و نوجوانان فراهم شده است.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان بیان کرد: ایران در جامعه بین الملل به سرعت شاهد رشد و پیشرفت بوده و تحریم های دشمن را در دستیابی به امکانات لازم برای تولیدات و تهیه احتیاجات خود هموار کرده است.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی عنوان کرد: کودکان دیروز ایران در تبدیل ایران به قدرت هشتم علم نانو، سوم در فناوری غنی شده اورانیوم، رتبه های برتر حوزه های مختلف پزشکی و برتر بودن علمی در جهان سهیم بوده و نقش ارزنده ای ایفا کرده اند.

وی با بیان اینکه کمک به کودکان لازم است، اظهار داشت: آموزش مناسب برای رشد کودکان لازم است که نفع مادی، معنوی، دنیوی و اخروی همه از دستاوردهای آموزش و تعلم و تربیت حسنه است.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان یادآور شد: جنگ و هشت سال دفاع را دانش آموزان جوان و نوجوان با درایت و توجه خود هدایت کردند و نتیجه تعلیم و تربیت ها معنا پیدا کرده و در زمان مناسب خود جهت داده شد.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی گفت: هدایت مناسب و حرکت دهی دانش و دانسته ها در شکوفا کردن استعدادها مثمر ثمر است و استان کردستان در نوجوانان و توانایی های برتر زرخیر است.

لازم به ذکر است در این دیدار تعدادی از اعضا به قرائت دلنوشته های خود در رسای مقام معظم رهبری در حضور نماینده ایشان در کردستان پرداختند.