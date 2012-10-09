  1. استانها
  2. گلستان
۱۸ مهر ۱۳۹۱، ۱۶:۲۰

جمشیدی عنوان کرد:

ضرورت ایجاد اتاق فکر نوجوانان در ادارت

ضرورت ایجاد اتاق فکر نوجوانان در ادارت

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان بر لزوم راه اندازی اتاق فکر کودکان و نوجوانان در ادارات استان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگارمهر، علیرضا جمشیدی ظهر سه شنبه در نشست با اعضای نخبه کانون پرورش فکری گلستان افزود: اتاق فکر جوانان و بانوان در ادارات استان راه اندازی شده است و نیاز بوده در زمینه راه اندازی اتاق فکر نوجوانان نیز برنامه ریزی شود.

وی با اشاره به اینکه مهارتهای زندگی نیز مورد توجه بوده و برای این کار تدبیر مدبرانه لازم است، گفت: در نظام تعلیم وتربیت تنبیه معنایی ندارد و باید نگاه ارشادی و هدایت در آن حاکم باشد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان با اشاره به اینکه امروز دشمن در حوزه جنگ سخت با شکست مواجه شده است، تاکید کرد: جنگ نرم دشمنان جدی است و باید مراقبت کرد.

جمشیدی یادآور شد: مشکل امروز جامعه ناشی از آن است که آموزه های دینی را خوب نیاموخته ایم و اگر چنین بود امروز شاهد توهین به ساحت مقدس رسول اکرم (ص) نبوده ایم.

وی افزود: در نظام دینی به حوزه کودک و نوجوان توجه اساسی شده و تاکید می شود باید به کودک به عنوان گل سرسبد به گونه ای پرداخت شود که تاثیرگذار باشد.

کد مطلب 1716043

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها