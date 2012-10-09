ضرورت ایجاد اتاق فکر نوجوانان در ادارت

به گزارش خبرنگارمهر، علیرضا جمشیدی ظهر سه شنبه در نشست با اعضای نخبه کانون پرورش فکری گلستان افزود: اتاق فکر جوانان و بانوان در ادارات استان راه اندازی شده است و نیاز بوده در زمینه راه اندازی اتاق فکر نوجوانان نیز برنامه ریزی شود.

وی با اشاره به اینکه مهارتهای زندگی نیز مورد توجه بوده و برای این کار تدبیر مدبرانه لازم است، گفت: در نظام تعلیم وتربیت تنبیه معنایی ندارد و باید نگاه ارشادی و هدایت در آن حاکم باشد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان با اشاره به اینکه امروز دشمن در حوزه جنگ سخت با شکست مواجه شده است، تاکید کرد: جنگ نرم دشمنان جدی است و باید مراقبت کرد.

جمشیدی یادآور شد: مشکل امروز جامعه ناشی از آن است که آموزه های دینی را خوب نیاموخته ایم و اگر چنین بود امروز شاهد توهین به ساحت مقدس رسول اکرم (ص) نبوده ایم.

وی افزود: در نظام دینی به حوزه کودک و نوجوان توجه اساسی شده و تاکید می شود باید به کودک به عنوان گل سرسبد به گونه ای پرداخت شود که تاثیرگذار باشد.