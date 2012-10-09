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۱۸ مهر ۱۳۹۱، ۱۵:۱۵

کمیسیون دفاع ملی کره شمالی:

خاک آمریکا درتیررس موشکهای کره شمالی است/پاسخ به تهدید کره جنوبی

خاک آمریکا درتیررس موشکهای کره شمالی است/پاسخ به تهدید کره جنوبی

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: کره شمالی با اعلام در تیررس بودن سرزمین اصلی آمریکا توسط موشکهای استراتژیک این کشور، ایالات متحده را تهدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی کره شمالی (KCNA)، سخنگوی کمیسیون دفاع ملی کره شمالی با اعلام این خبر ،افزود:موشک های کره شمالی علاوه بر کشورهای کره جنوبی، ژاپن و گوام قادر هستند سرزمین اصلی آمریکا را مورد هدف قرار دهند.

کره شمالی در حال توسعه برنامه موشکی بین قاره ای خود با نام "تائپودونگ 2" است اما هنوز نتوانسته است این سیستم موشکی را با موفقیت آزمایش کند.

اعلام خبر در تیررس بودن آمریکا توسط موشکهای کره شمالی پس از ان اعلام گردید که کره جنوبی روز یکشنبه از توسعه سیستم موشکی خود با همکاری ایالت متحد امریکا و تحت پوشش قرار گرفتن تمامی کره شمالی توسط موشکهای دوربرد خود خبر داد.

کد مطلب 1716044

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