خطبه غدیر تنظیم کننده نظام ولایی/ اسلام بدون ولایت اسلام آمریکایی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی ظهر سه شنبه در نشست شورای راهبردی بنیاد بین المللی غدیر لرستان با تاکید بر اینکه ضامن اجرای عدالت در جامعه اسلامی "ولایت" است، اظهار داشت: ولایت نگهبان شریعت و نگهبان دین و آئین خداست.

وی با تاکید بر اینکه حفظ دین به واسطه ولایت است، بیان داشت: پیامبر گرامی اسلام 23 سال تلاش کردند که حافظ این تلاش ها امامت و ولایت است.

حجت الاسلام میرعمادی از امامت و ولایت به عنوان استمرار نبوت یاد کرد و بیان داشت: مسئله ولایت باوری یکی از مسائل مورد تاکید در بیانات اهل بیت (ع) است.

وی با تاکید بر اینکه افراد در جامعه اسلامی باید به ولایت باور و اعتقاد داشته باشند، افزود: اگر اندیشه ولایی نباشد عمل افراد نیز ولایی نخواهد بود.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه تمام تلاش ائمه در راستای ولایی کردن اندیشه ها بوده است، ادامه داد: اسلام بدون ولایت مانند یک جسد بدون روح است.

حجت الاسلام میرعمادی از اسلام بدون ولایت به عنوان اسلام آمریکایی یاد کرد و بیان داشت: این نوع اسلام چیزی است که امروز در برخی کشورهای عربی مانند عربستان می بینیم به طوریکه وهابیت امروز مروج اسلام آمریکایی است.

وی همچنین بر ضرورت مسئله ولایت پذیری تاکید کرد و بیان داشت: افراد در جامعه اسلامی باید در مقام عمل ولایت را بپذیرند و در جایی که منافع شخصی فرد با منافع ولایی او ناسازگار است پا رو هوای نفس خود بگذارد چرا که اگر این کار را انجام داد ارزشمند و تاثیر گذار است.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه ماجرای غدیر برای تحکیم باور ولایت و پذیرش ولایت در افراد بوده است، عنوان کرد: ماجرای غدیر در راستای باور اندیشه ولایی و پذیرش نظام ولایی بوده است.

وی تصریح کرد: در بحث غدیر فقط مسئله مربوط به امیرالمومنین علی(ع) نیست بلکه اصل پذیرش نظام ولایی است و علی (ع) به عنوان مظهر امامت و ولایت و نخستین امام روی زمین مطرح می شود.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه خطبه غدیر فراتر از شخص است، افزود: این خطبه تنظیم کننده سیستم ولایت در جامعه اسلامی است.

حجت الاسلام میرعمادی همچنین به مسئله ولایتمداری اشاره کرد و بیان داشت: ولایتمداری بر ضرورت حرکت بر محور ولایت تاکید دارد یعنی افراد در جامعه اسلامی باید هر موضع و مسیری را که مورد تایید ولایت بود را دنبال کرده و دستورالعمل خود بدانند.

وی با تاکید بر اینکه نظام ولایی اقتضا می کند که ما در مسیر ولایت حرکت کنیم، عنوان کرد: امروز به برکت انقلاب اسلامی ایران عظمت و اهمیت حرکت در مسیر ولایت برای همه ما مشخص شده است.

حجت الاسلام میرعمادی در ادامه سخنان خود اهانت به پیامبر و ائمه اطهار از سوی دشمنان را ناشی از عمق کینه توزی استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی دانست و بیان داشت: در دنیایی که دنیای خرد و اندیشه است رژیم صهیونیستی توطئه توهین به نبی مکرم اسلام را آغاز می کند.

وی این حرکات کور دشمنان را ناشی از تاثیر گذاری انقلاب اسلامی و دین مبین اسلام در سراسر دنیا دانست و افزود: امروز استکبار جهانی عظمت این نظام الهی و تاثیرگذاری آن را درک کرده است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد تصریح کرد: با این حرمت شکنی ها و توطئه ها غبار از چهره خورشید زدوده و پیامبر گرامی اسلام به جهانیان بیشتر معرفی می شود.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه امروز حدیث ثقلین مایه وحدت امت اسلامی شده است، بیان داشت: این وحدت موجب موضع گیری یکپارچه ملت های مسلمان در واکنش به توهین به ساحت مقدس پیامبر گرامی اسلام شد.