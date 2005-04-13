جمع آوري بيش از 825 كارتن خواب از سطح خيابان هاي شهر تهران

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران ، محمد رضا فردين با بيان اين مطلب افزود: اين افراد بوسيله دو گروه ازگشت هاي جمع آوري طي ساعات 20 شب تا 4 بامداد جمع آوري شدند كه شامل بيماران رواني مزمن ، سالمندان ، معلولان جسمي حركتي و ذهني و افراد بي سرپرست يا بد سرپرست (معتادين ، زنان ويژه ، نوجوانان و..) مي شوند.

به گفته وي نكته جالب توجه در مورد اين افراد سطح سواد برخي از كارتن خواب ها است . به طوري كه سطح تحصيلات 70 نفر متوسطه ، 90 نفر ديپلم، 17 نفر فوق ديپلم و 12 نفر نيز ليسانس و بالاتر است.

مدير امور آسيب هاي اجتماعي شهرداري تهران در ادامه تصريح كرد: 419 نفر از اين افراد مجرد بوده و 167 نفر آنها نيز همسران خود را طلاق داده بودند.