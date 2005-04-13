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۲۴ فروردین ۱۳۸۴، ۱۱:۵۹

مدير امور آسيب هاي اجتماعي شهرداري تهران اعلام كرد:

جمع آوري بيش از 825 كارتن خواب از سطح خيابان هاي شهر تهران

مدير امور آسيب هاي اجتماعي شهرداري تهران از جمع آوري بيش از 825 كارتن خواب موجود در سطح خيابان هاي شهر تهران و انتقال آنها به مركز نگهداري موقت اسلامشهر در چهار ماه آخر سال گذشته خبرداد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران ، محمد رضا فردين با بيان اين مطلب افزود: اين افراد بوسيله دو گروه  ازگشت هاي  جمع آوري  طي ساعات 20 شب تا 4 بامداد جمع آوري شدند كه شامل بيماران رواني مزمن ، سالمندان ، معلولان جسمي حركتي و ذهني و افراد بي سرپرست يا بد سرپرست (معتادين ، زنان ويژه ، نوجوانان و..) مي شوند.

به گفته وي نكته جالب توجه در مورد اين افراد سطح سواد برخي از كارتن خواب ها است . به طوري كه سطح تحصيلات 70 نفر متوسطه ، 90 نفر ديپلم، 17 نفر فوق ديپلم و 12 نفر نيز ليسانس و بالاتر است.

مدير امور آسيب هاي اجتماعي شهرداري تهران در ادامه تصريح كرد: 419 نفر از اين افراد مجرد بوده و 167 نفر آنها نيز همسران خود را طلاق داده بودند.

کد مطلب 171605

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