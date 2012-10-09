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۱۸ مهر ۱۳۹۱، ۱۵:۲۰

کشتی اتمی آمریکادرمالزی؛

احزاب مالزی به توقف کشتی اتمی آمریکا در بندرکلانگ انتقاد کردند

احزاب مالزی به توقف کشتی اتمی آمریکا در بندرکلانگ انتقاد کردند

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: پس از پهلوگیری و توقف کشتی اتمی آمریکا در بندر کلانگ در غرب مالزی، برخی از احزاب این کشور به صدور مجوز توقف از سوی دولت مالزی انتقاد کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری مالزیا کینی، حزب سوسیالیست مالزی با انتقاد از پهلوگیری این کشتی آمریکایی خطاب به دولت این کشور اعلام کرد: چگونه است که بسیاری از سازمان های غیردولتی در مالزی به راحتی متهم به داشتن ارتباط با خارجیان می شوند اما به راحتی کشتی اتمی آمریکا در این کشور توقف می کند.

سه کشتی نظامی آمریکایی از جمله کشتی اتمی جرج واشنگتن از روز دوشنبه برای یک توقف پنج روزه در بندر کلانگ مالزی پهلو گرفته اند.

بر اساس این گزارش، برخی از کشورهای منطقه مانند نیوزیلند به دلیل خطرات احتمالی حضور کشتی های اتمی آمریکا از پهلوگیری این کشتی ها ممانعت می کنند و آمریکا در تلاش برای رفع این محدویت است اما مالزی بدون هیچ محدویتی مجوز لازم برای این کشتی ها را صادر می کند.
 

کد مطلب 1716059

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