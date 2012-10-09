هما قم در لیگ آزادگان مغلوب امید تهران شد

به گزارش خبرنگار مهر، دور رفت از مرحله گروهی مسابقات این فصل فوتبال باشگاههای کشور جام آزادگان، با برگزاری چند مسابقه در شهرهای مختلف کشورمان هفته نخست خود را سپری کرد و طی آن در یکی از بازیهای مهم تیم هما قم در خانه از میهمان خود تیم امید حسن آباد تهران شکست خورد تا سه امتیاز ارزشمند این بازی را از دست بدهد.
هما سنگین ترین شکست هفته اول را پذیرفت
تیم فوتبال هما قم در نخستین هفته رقابتهای لیگ آزادگان در دیداری بسیار حساس میزبان تیم فوتبال امید حسن آباد تهران بود که نتوانست از حریف خود امتیاز بگیرد و در نهایت با اختلاف سه گل مغلوب شد در حالی که بازی خوبی نیز ارائه نکرد.
همایی ها بعد از تلاش زیادی که برای کسب آمادگی لازم به منظور حضور موفق در فصل جدید رقابت های لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه های کشور جام آزادگان انجام دادند و حتی در دیداری تدارکاتی با تیم پرسپولیس تهران نیز بازی کردند، با این باخت نشان دادند که تیمی در حد و اندازه صعود به لیگ دسته بالاتر فوتبال باشگاه های کشور جام آزادگان نیستند.
شکست هما قم در دیدار خانگی هفته نخست فصل جدید لیگ آزادگان در ورزشگاه خالی از تماشاگر شهر قم مقابل تیم فوتبال امید حسن آباد تهران در حالی رقم خورد که این تیم هیچ بازیکن بومی در ترکیب خود ندارد و قمی ها چندان علاقه ای به تماشای بازی های این تیم نشان نمی دهند.
صدرنشینی امید و قعرنشینی هما در لیگ آزادگان
این دیدار در تمام 90 دقیقه صحنه های مختلفی داشت که در برخی لحظات بازی تیم هما قم و در بیشتر مواقع تیم امید حسن آباد میدان داری می کردند و در حالی که پنج بار توپ از خط دروازهها عبور کرد سهم تیم هما قم یک گل و سهم میهمان چهار گل بود و سه امتیاز به تیم امید حسن آباد رسید.
رقابتهای فوتبال باشگاههای کشور جام آزادگان امسال با شرکت 65 تیم در 9 گروه مقدماتی برگزار میشود و طی آن تیمهای حاضر در لیگ دسته سوم آزادگان برای صعود به مرحله دوم به شکل دورهای رقابتهای خود را برگزار میکنند.
تیم فوتبال هما قم در گروه پنجم مرحله نخست مسابقات امسال لیگ آزادگان با تیمهای فوتبال اتحاد الشتر لرستان، صفاهان اصفهان، امید حسنآباد تهران، ذوب آهن اصفهان، نبرد شهرکرد و استقلال دربند خمین همگروه شده است.
قم - خبرگزاری مهر: تیم فوتبال هما قم در دیداری حساس برابر امید حسن آباد تهران یکی از مدعیان رقابت های لیگ آزادگان تن به شکست داد.
به گزارش خبرنگار مهر، دور رفت از مرحله گروهی مسابقات این فصل فوتبال باشگاههای کشور جام آزادگان، با برگزاری چند مسابقه در شهرهای مختلف کشورمان هفته نخست خود را سپری کرد و طی آن در یکی از بازیهای مهم تیم هما قم در خانه از میهمان خود تیم امید حسن آباد تهران شکست خورد تا سه امتیاز ارزشمند این بازی را از دست بدهد.
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