به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رحیم شهریاری در همایش "امدادگران جوان، داوطلبان یاری رسان" اظهارداشت: خراسان جنوبی بر روی گسل های فراوان لزله قرار دارد و قویت هرچه بیشتر تجهیزات امدادی و آمادگی برای امدادرسانی را ضروری است.

وی با اشاره به اینکه کشور ایران جزء پنج کشور حادثه خیر دنیا است، گفت: خراسان جنوبی بنا به شرایط طبیعی و جغرافیایی در نقطه کور امداد رسانیست و به دلیل دوری از استان های معین تا شعاع 500 کیلومتری، در موقعیت حساسی از نظر حادثه خیزی قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه خراسان جنوبی تقریبا هر 10 تا 15 سال شاهد یک زلزله با قدرت بیش از 6.5 ریشتر است، گفت: باید آمادگی کامل را برای هر گونه حادثه و بلایا در استان را داشته باشیم.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی از سیل به عنوان دومین حادثه ای یاد کرد که خراسان جنوبی را تهدید می کند و اظهار داشت: خشکسالی های پی در پی در این استان سبب شده تا با اندک بارندگی، در معابر سیل جاری شود.

شهریاری گفت: در بخش پیشگیری، جمعیت هلال احمر استان با انعقاد تفاهم نامه با دستگاه های اجرایی اقدام به آموزش کارکنان کرده است و در بخش آمادگی نیز تقریبا تمامی زیرساخت ها تدارک دیده شده و بیش از 6 هزار متر مربع سوله امدادی در استان در حال ساخت است .

وی از طراحی آرم نقطه امن در زلزله برای اولین بار در کشور توسط جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی خبر داد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی با اشاره به ثبت مشخصات دو هزار امدادگر در سامانه این جمعیت، تصریح کرد: خراسان جنوبی در بخش مقابله با حوادث از اولین استان هایی است که زمان رسیدن به صحنه حوادث را کاهش داده و به بین 5 تا 7 دقیقه رسیده است.

شهریاری به راه اندازی سامانه مدیریت حوادث و سوانح به عنوان یک بانک اطلاعاتی قوی که از سوی جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی طراحی و در کشور به اجرا در آمده است نیز اشاره کرد.

پایگاه امدادی خراسان جنوبی به پایگاه شرق ارتقا می یابد

دبیرکل جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران گفت: انبارهای جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی از لحاظ مساحت به حد استاندارد رسیده است.

ظاهر رستمی، دبیرکل در همایش "امدادگران جوان، داوطلبان یاری رسان" اظهارداشت: پایگاه امدادی مرکز خراسان جنوبی به پایگاه امدادی شرق کشور ارتقا می یابد.

وی با اشاره به اینکه توجه به استان های محروم در دستور کار جمعیت هلال احمر کشور است، افزود: استان های محروم از جمله خراسان جنوبی باید به اندازه ای تقویت شوند که بتوانند در زمان وقوع حوادث محدوده جغرافیایی خود را کنترل و مدیریت کنند.

دبیرکل جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه در حال حاضر احداث هفت هزار مترمربع انبار برای نگهداری اقلام امدادی در دستور کار هلال احمر خراسان جنوبی قرار دارد، یادآور شد: انبارهای جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی از لحاظ مساحت به حد استاندارد رسیده است.

وی عنوان کرد: جمعیت هلال احمر ایران در منطقه حرف اول را می زند به گونه ای که امروز در خاورمیانه و منطقه به لحاظ تجهیزات و امکانات امدادرسانی پیشتاز هستیم.

رستمی با اشاره به فعالیت 50 دستگاه آمبولانس و خودروی امدادی در خراسان جنوبی، یادآور شد: از این تعداد 32 دستگاه تنها در بخش امداد فعال است.

وی گفت: جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی در بخش های امدادی و آموزشی و تکمیل طرح های نیمه تمام علمکرد قابل قبولی داشته است.