به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی ظهر سه شنبه در جمع مسئولان استان از تشکیل سازمان بیمه سلامت ایران خبر داد و گفت: طبق مفاد قانون برنامه پنجم توسعه ، سازمان بیمه سلامت ایران آغاز به کار کرد.

وی هدف از تشکیل این سازمان را از بین بردن تبعیض در ارائه خدمات درمانی و رفع همپوشانی های بیمه ای دانست.

دکتر حسینی افزود: مرکز کلیه امور بیمه سلامت در سازمان از طریق ادغام سریع بخشهای بیمه های درمانی کلیه صندوقهای ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت مفاد ماده 38 قانون برنامه 5 توسعه و اساسنامه سازمان به منظور یکپارچه سازی بیمه خدمات سلامت صورت خواهد گرفت.

وی خاطرنشان کرد: تمرکز کلیه امور مربوط به بیمه در سازمان بیمه سلامت ایران باعث یکپارچه سازی بیمه ای در کشور ، جلوگیری از موازی کاری ، توسعه کمی و کیفی ارائه خدمات درمانی، همکاری با وزارت بهداشت ، درمان و اموزش پزشکی به عنوان مدعی ارائه خدمات مخصوصا در برنامه پزشک خانواده شهری و نظام ارجاع می شود.

وی توسعه کمی و کیفی بیمه پایه سلامت در سراسر کشور جهت پوشش کامل افراد جامعه و همچنین ایجاد هماهنگی و انسجام بین بخش سلامت و بهداشت و درمان کشور به ویژه در رابطه با برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع را از اهداف مهم دیگر تشکیل این سازمان بر شمرد .

حسینی خاطر نشان کرد: تکریم و حفظ حقوق بیمه شدگان از طریق اعمال نظارتهای مستقیم و غیر مستقیم بر کمیت و کیفیت خدمات قابل ارائه به طور مستمر و مداوم در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه و خرید راهبردی خدمات سازمان از بخشهای دولتی و غیر دولتی با رعایت برنامه پزشک خانواده ، نظام ارجاع و سطح بندی خدمات از دیگر اقدامات این سازمان است.