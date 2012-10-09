جابجایی 4میلیون مرسوله پستی طی 6ماه در قم/اختصاص کدپستی 10رقمی

محمد حسین رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت پست قم در سال جاری افزود: طی 6 ماهه اول امسال چهار میلیون مرسوله از مشتریان قبول و وارد شبکه پستی کشور و خارج از کشور شد.



وی ادامه داد: در سال 90 نیز 14 میلیون مرسوله وارد شبکه پستی استان شد.



مدیرکل پست قم با اعلام اینکه شبکه پستی در سراسر جهان دارای پنج میلیون کارمند است ابراز داشت: از این تعداد بیش از 16 هزار نفر در ایران و 240 نفر در قم هستند.



رحیمی با اشاره به اینکه شبکه پستی در سراسر کشور دارای 17 هزار و 500 نقطه تماس است ابراز داشت: در قم نیز 353 نقطه تماس وجود دارد که شامل 153 دفتر پستی دولتی، پیشخوان و آی سی تی روستایی و 200 صندوق پستی معابر می شود.



وی اضافه کرد: پنج هزار خط مبادلاتی در سراسر کشور روزانه سه میلیون مرسوله و سالانه 900 میلیون مرسوله را در سطح کشور جابجا می کنند که در سال گذشته 900 میلیون مرسوله در کشور توسط این خطوط مبادلاتی جابجا شد.



مدیرکل پست قم با اظهار اینکه سرانه مرسولات یکی از شاخص های توسعه یافتگی کشورها محسوب می شود اذعان داشت: این سرانه در کشورهای توسعه یافته هزار فقره و در ایران 11 فقره و در قم 12 فقره است.



رحیمی با اشاره به شعار سالانه شرکت پست گفت: امسال سال کیفیت پایدار و برنامه محوری در توسعه ترافیک خدمات پستی نامگذاری شده و این در حالی است کیفیت در خدمات به خوبی نهادینه شده است.



وی اظهار داشت: در شرکت پست استان قم در دو بخش عملکرد ترافیکی و کیفیت با 14 میلیون مرسوله در سال 90 در کشور برتر شناخته شد.



مدیرکل پست قم با ابراز اینکه پست تنها شبکه مویرگی کشور تلقی می شود و در تمام نقاط کشور، به صورت فیزیکی حضور دارد عنوان داشت: 130 نامه‌رسان در سطح استان نسبت به توزیع مرسولات پستی اقدام می‌کند که از این تعداد 65 نامه‌رسان در سطح شهر قم و 65 نامه رسان نیز در دفاتر آی سی تی روستایی و دفاتر دولتی شهرهای تابعه مشغول فعالیت هستند.



اختصاص کد پستی 10 رقمی به 600 هزار مکان در قم



رحیمی در بخش دیگری از سخنان خود از اختصاص کد پستی 10 رقمی به 600 هزار مکان در قم خبر داد.



وی با ابراز اینکه شبکه پستی امانتداری و سرعت در توزیع را بر عهده دارد عنوان داشت: باید ظرفیت پست به طور کامل معرفی شود تا مردم از موازی کاری و خود پستچی گری دست کشیده و به ارسال مرسولات توسط پست رو بیاورند.



مدیرکل پست قم ادامه داد: توجه بیشتر مردم به پست اثرات مثبتی چون کاهش هزینه، کاهش مصرف انرژی، صرفه جویی در زمان، کاهش ترافیک، کاهش آلودگی محیط زیست و ... را به همراه خواهد داشت.



رحیمی تصریح کرد: در حال حاضر امکان ارسال مرسولات پستی در انحصار شرکت پست است و انجام این کار توسط هر مکان دیگری غیرقانونی تلقی می شود.



وی به توسعه فناوری اطلاعات اشاره کرد و بیان داشت: شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه جهانی پست نیز از این موضوع غافل نبوده و بخشی از خدمات خود را به صورت الکترونیکی در آورده است.



مدیرکل پست قم نرم افزار جامع باجه ها را از جمله خدمات الکترونیکی باجه ای عنوان کرد و بیان داشت: در تمام کشور حتی دفاتر پیشخوان دولت به ارائه خدمات به صورت الکترونیکی می پردازند.



رحیمی ابراز داشت: مزیت این خدمات این است که تعرفه خدمات مشخص است و قابل اعمال نظر شخصی نیست.



وی ادامه داد: انواع ثبت نام برای مراکز آموزشی و دانشگاه ها، مسکن مهر، فنی و حرفه ای، امور مالیاتی و ... از جمله کارهایی است که به صورت الکترونیکی انجام می شود.



توزیع مرسولات پستی با اخذ امضای الکترونیکی



مدیرکل پست قم اضافه کرد: توزیع مرسولات پستی با اخذ امضای الکترونیکی از تحویل گیرندگان مرسولات نیز از دیگر خدماتی است که به صورت الکترونیکی انجام می شود که در آن تحویل گیرندگان با قلم نوری روی دستگاه پی دی ای امضا می‌زنند و فرستنده می تواند از طریق کد رهگیری سرنوشت مرسوله را پیگیری کند و نیازی به مراجعه به باجه پستی ندارد.



رحیمی سرویس تجارت الکترونیک را از دیگر خدمات الکترونیکی ذکر کرد و افزود: این کار با مشارکت هشت هزار فروشگاه که زیرمجموعه 23 شرکت بزرگ هستند انجام می شود.



وی اعلام کرد: در سال گذشته 2 میلیون خرید از این طریق انجام شد.



مدیرکل پست قم در ادامه از راه اندازی سرویس جدید وب آگهی روستایی خبر داد و اظهار داشت: در این سرویس روستائیان می توانند کالاهای خود را عرضه و به فروش برسانند.



رحیمی با اظهار اینکه برخی خدمات به صورت الکترونیکی - فیزیکی ارائه می شوند خدمات E کارت را از جمله خدمات نوین در این زمینه برشمرد و بیان داشت: در این سرویس مشتریان می توانند از طریق مراجعه به آدرس www.ecard.post.ir برای مناسبت های مختلف کارت پستال مورد علاقه خود را انتخاب و با پرداخت کمترین هزینه آنرا برای فرد مورد نظر خود ارسال کنند.



وی ابراز داشت: این خدمات قابل رهگیری است و فرستنده می تواند تصویر مورد علاقه خود را نیز در آن چاپ کند.



ایجاد صندوق های پستی هوشمند



مدیرکل پست قم صندوق های پستی هوشمند را از دیگر خدمات الکترونیکی برشمرد و گفت: پس از ورود یک مرسوله به صندوق صاحب صندوق از طریق پیامک متوجه می شود که باید برای تخلیه صندوق مراجعه کند.



رحیمی اعلام کرد: در حال حاضر 870 صندوق شخصی در قم وجود دارد.



وی تخلیه هوشمند صندوق های پستی معابر و تجهیز ناوگان حمل و نقل پستی به سیستم GPS را از دیگر خدمات الکترونیکی عنوان کرد.



مدیرکل پست قم از راه اندازی سرویس پست یافته ها خبر داد و افزود: بر اساس روال معمول اسناد یافته شده توسط دیگران به صندوق های پستی ارسال می شود و بر این اساس شرکت پست تصمیم گرفت تا با راه اندازی این سرویس خدمات را به صورت یکپارچه ارائه دهد.



رحیمی ادامه داد: در این سرویس افرادی که سندی را گم کرده اند می توانند به آدرس www.post.ir مراجعه و از سرنوشت سند مفقودی خود آگاه شوند.



راه اندازی مرکز علمی - کاربردی پست



وی در بخش دیگری از سخنان خود از راه اندازی مرکز علمی - کاربردی پست خبر داد و اظهار داشت: این مرکز دارای مقاطع کاردانی و کارشناسی است که مدرک آن بین المللی و مورد قبول وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.



مدیرکل پست قم رسالت فرهنگی را یکی از وظایف اداره پست ذکر و تصریح کرد: شرکت پست از طریق ارسال نشریات، کتب حوزوی و مطبوعات نقش مؤثری در زمینه صدور فرهنگ انقلاب اسلامی به اقصی نقاط دنیا و فرهنگ شیعه اثنی عشری ایفا و با ایجاد فضای معنوی زمینه ساز ظهور است.



رحیمی با اشاره به راه اندازی سرویس پست لجستیک در قم در سال گذشته عنوان کرد: قم با این سرویس، سالانه صدها هزار جلد کتاب اسلامی و متون قرآن را به سراسر جهان ارسال می‌کند.



مدیرکل پست قم ادامه داد: سرویس انبارداری تحت وب برای پست لجستیک در حال طراحی است.



چاپ تمبر پنج هزار شهید قم



رحیمی از تمبر به عنوان تنها رسانه بدون مرز و تاریخ مصور کشورها یاد کرد و عنوان داشت: سال گذشته و اوائل سال جاری از تمبرهایی مثل یادبود عبدالجلیل رازی قزوینی، کنگره ملی حضرت زینب (س)، تازه های تبلیغ دینی، آبرسانی به قم از سر شاخه های دز و باشگاه صبای قم رونمایی شدند.



وی همچنین از چاپ تمبر پنج هزار شهید قم خبر داد و افزود: چاپ تمبر مابقی شهدا نیز در دست اقدام است.



مدیرکل پست قم استفاده از تمبر شخصی را امکانی همگانی برای همه مردم دانست و بیان داشت: در سال 90 و 6 ماهه اول سال جاری تعداد 9 هزار فقره تمبر شخصی به چاپ رسید.



رحیمی به راه اندازی سریع ترین سرویس پستی در سال گذشته اشاره کرد و گفت: سرویس SPS یا پست ویژه سریع ترین سرویس پستی است کهاگر مرسوله تا قبل از پایان ساعت اداری به شرکت پست تحویل داده شود ضمانت می دهد که تا قبل از ساعت 11 روز بعد آنرا به گیرنده تحویل دهد.



وی در پایان بر استفاده از خدمات پستی تاکید کرد و اظهار داشت: استفاده از خدمات پستی می تواند به توسعه شکوفایی کشور و صرفه جویی در بسیاری از موارد منجر شود.