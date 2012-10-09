توضیحات وزیر دادگستری درباره پرونده بیمه ایران/ الیاس نادران قانع نشد

علی اسفنانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت : امروز آقای بختیاری - وزیر دادگستری - برای پاسخ به پرسش های آقای الیاس نادران در کمیسیون قضائی مجلس حاضر شد. در این جلسه نماینده مرد تهران درباره پرونده بیمه ایران و رسیدگی به اتهامات دیگرمتهمان پرونده و همچنین اظهارات یک مقام مسئول در هئیت دولت درباره شخصی خاص از وزیر دادگستری سوال کرد.

وی افزود: در ادامه وزیر دادگستری درباره این پرسشها توضیحاتی را ارائه کرد که نماینده تهران با این توضیحات قانع نشد و سوال به هئیت رئیسه مجلس ارائه خواهد شد.

الیاس نادران - نماینده تهران - تا کنون بارها خواستار رسیدگی به اتهامات آقای " م.ر" در پرونده بیمه ایران شده است. وی همچنین در یکی از جلسات دادگاه بیمه حاضر شد و پس از اتمام دادگاه در جمع خبرنگاران گفت: ‌دادگاه اجازه دهد نام مقامات حاضر در این پرونده چه از سوی خود دادگاه و چه متهمان برده شود و تفاوتی میان آنها و متهمانی که در زندان هستند قائل نشود و در اعلام اسامی صراحت وجود داشته باشد.

وی همچنین درباره نقش آقای "م- ر" در این پرونده گفت: از وی در کیفرخواست نام برده شده و تا آنجایی که اطلاع دارم وی جزو متهمان پرونده است.