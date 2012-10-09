رویانیان: مسئولیت صفر تا صد را واگذار کردم/ تاج: موفقیت نزدیک است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس بعد از تمرین امروز برای صرف ناهار عازم برج میلاد شدند و مراسم معارفه مهدی تاج که با پیشنهاد مدیر عامل باشگاه و موافقت هیات مدیره به عنوان رئیس سازمان فوتبال پرسپولیس انتخاب شده است، پس از صرف ناهار برگزار شد.

محمد رویانیان مدیر عامل باشگاه پرسپولیس در جمع بازیکنان مسائل مهمی را مطرح کرد و از نشست هفت ساعته خود با کی روش و تک تک ملی پوشان پرسپولیس در حاشیه اردوی تیم ملی یاد کرد و مسائلی که بین مدیریت باشگاه و هفت ملی پوش پرسپولیس مطرح شده را بازگو کرد و انتظارات خود از کادر فنی، بازیکنان و کلیه اعضای تیم را بیان کرد و از سرخپوشان خواست تا آنها نیز در فرصت های مقتضی درباره مسائل مختلف تیم نظرات خود را مطرح نمایند.

محمد رویانیان در ادامه به اعضای تیم اعلام کرد؛ مهدی تاج در پی پیشنهاد مدیر عامل و موافقت هیات مدیره به عنوان رئیس سازمان فوتبال پرسپولیس منصوب شده و جلساتی نیز طی دو روز اخیر بین وی و تاج برگزار شده که نتیجه این نشست ها واگذاری مسئولیت توسعه فوتبال باشگاه پرسپولیس به رئیس سازمان فوتبال پرسپولیس بوده است.

رویانیان خطاب به سرخپوشان گفت: آقای تاج سوابق مدیریتی زیادی در باشگاه های مطرح، فدراسیون فوتبال و اتحادیه فوتبال داشته اند از این پس به عنوان رئیس سازمان فوتبال پرسپولیس با اختیارات تام فعالیت خواهند کرد.

رویانیان در ادامه گفت: این توفیقی است برای بنده که آقای تاج قبول مسئولیت کردند و به عنوان عضو هیات مدیره و هم به عنوان رئیس سازمان فوتبال پرسپولیس ما را همراهی خواهند کرد. ما در دو روز اخیر ساعت ها با هم مذاکره کردیم و متحد و یکدل تلاش خواهیم کرد تا یک نظام درست و اصولی در فوتبال پرسپولیس حاکم شود و منجربه موفقیت تیم های فوتبال پرسپولیس شود.

وی افزود: بنده مسئولیت فوتبال کل پرسپولیس را از صفر تا صد و با اختیار تام به آقای مهدی تاج واگذار کرده و از ایشان حمایت خواهم کرد. انشاءا... که آقای تاج با تجارب خود کاری کند که به اهداف مورد نظر دست یابیم. ایشان نه تنها در تیم بزرگسال بلکه در تیم ب و تیم های پایه مسئولیت خواهند داشت و به عنوان رئیس سازمان فوتبال برای این تیم ها تلاش خواهند کرد.

رویانیان در ادامه از مهدی تاج خواست تا چند کلامی با سرخپوشان درباره انتظارات خود صحبت کند. تاج نیز به اعضای تیم فوتبال پرسپولیس گفت: خوشحالم که در جمع چنین عزیزانی هستم. در گذشته با اغلب نفرات تیم به واسطه مسئولیت هایی که در فوتبال داشته ام جلساتی برگزار و یا ارتباطاتی بین ما برقرار بوده است.

تاج گفت: بنده معتقدم اگر حال پرسپولیس خوب باشد، حال فوتبال کشور هم خوب است. پرسپولیس چه ببرد و چه ببازد کانون توجه میلیون ها ایرانی است. در حال حاضر معتقدم تیم خوبی داریم که از نفرات توانمندی متشکل شده و مدیریت باشگاه برای سربلندی پرسپولیس از هیچ کوششی دریغ نکرده است. انتظار ما از تیم این نیست که همه بازی ها را حتما «باید» ببرد. چنین انتظاری به تیم استرس وارد می کند. افزایش توقعات از تیم باعث شده بازیکنان در سایه فشار روانی حاکم بر تیم با استرس کار کنند.

وی افزود: پرسپولیس تیم بزرگی است. وقتی خودمان فوتبال بازی می کردیم حریفان خوشحال بودند که بیش از دو گل از پرسپولیس دریافت نکرده اند. شرایط کنونی فوتبال ما متفاوت شده است. در سال های اخیر بسیاری تیم ها توانسته اند مقابل پرسپولیس و استقلال نتیجه بگیرند. یک زمانی فوتبال ما راحت سه گل به لبنان می زد اما حالا به لبنان می بازیم. بنده بسیار خوشحالم که هدف اصلی آقای رویانیان ایجاد یک ساختار قوی و منسجم به منظور سربلندی پرسپولیس در حال و آینده است. ایجاد یک باشگاه قوی در باشگاه بزرگی مثل پرسپولیس یعنی تخریب کردن یک زندان. خوشحال کردن مردم نعمت بزرگی است که می توان در پرسپولیس به آن دست یافت.

تاج در ادامه تصریح کرد: امیدوارم در راستای اهداف مدیر عامل و هیات مدیره باشگاه بتوانم اقدامات شایسته ای برای پرسپولیس انجام بدهم. امیدوارم پرسپولیس به مرحله ای برسد که تولید بازیکن داشته باشد نه مثل حالا که مصرف بازیکن دارد.

تاج در ادامه حرفهایش به سرخپوشان گفت: می دانم خسته اید و بعد از تمرین به اینجا آمده اید امیدوارم با تلاش همدیگر بتوانیم تیم خوبی درست کنیم و در سایه وحدت رویه و قرار گرفتن هر فرد در چارچوب وظایف خودش بدون هیچ مشکلی برای سربلندی پرسپولیس عزیز گام برداریم. امیدوارم بتوانم نقش کوچکی در توسعه فوتبال پرسپولیس داشته باشم و حتما از همه بزرگان پرسپولیس که عزیزان و افتخارآفرینان تاریخ فوتبال ما هستند رخصت خواهم گرفت.

رئیس سازمان فوتبال پرسپولیس خاطر نشان کرد: بازی با سایپا را دیدم، نکته ای که توجه بنده را به خود جلب کرد یکدلی حاکم بر تیم بود. به گونه ای که نیمکت نشینان تیم یکدل و متحد برای رسیدن تیم به گل بی تابی می کردند. در چنین فضایی تردیدی نیست که موفقیت های پرسپولیس نزدیک است و می توان روزهای خوبی را برای پرسپولیس متصور بود. بنده با تاکید آقای رویانیان به اینجا آمده ام و انشاءا... هم من به شما کمک خواهم کرد و هم شما به ما.