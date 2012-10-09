نتایج دومین جشنواره خوارزمی فارس در بخش نوجوانان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل شمسی گفت: در دی ماه سال گذشته به تمام مدارس راهنمایی سراسر استان فراخوان جشنواره ارسال شد و در آن شرایط وضوابط شرکت در جشنواره تبیین شد.

کارشناس مدارس استعداد های درخشان فارس گفت: پس از فراخوان جشنواره، 228 طرح از دانش آموزان مقطع راهنمایی سراسر استان به دبیرخانه این جشنواره رسید که نسبت به سال گذشته از رشد 28 درصدی برخوردار بود که پس از بررسی وداوری 71 طرح در مرحله مسابقه پذیرفته شدند.

اسماعیل شمسی گفت: از مجموع طرح های نهایی شده در بخش مسابقه ، 31 طرح حائز رتبه اول ، 20 طرح حائز رتبه دوم و 19 طرح نیز حائز رتبه سوم شدند.

کارشناس مدارس استعداد های درخشان فارس از برگزاری مراسم تقدیر از برگزیدگان این جشنواره در آینده نزدیک خبر داد وگفت: تمامی آثار رسیده نیز در یکی از پژوهش سراهای دانش آموزی فارس در معرض دید فرهنگیان ودانش آموزان قرار خواهد گرفت.

در اولین دوره این جشنواره که سال گذشته برگزار شد 163 طرح به دبیرخانه استان ارسال شده بود که 67 طرح به بخش مسابقه راه یافته بودند.

اجرای طرح ˝در محضر قرآن˝ ویژه آموزگاران پایه دوم ابتدایی فارس

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش فارس از اجرای طرح ˝ در محضر قرآن ˝ برای تمام آموزگاران پایه دوم ابتدایی فارس خبر داد.

سیده عصمت انجوی نژاد گفت: درطرح درمحضر قرآن، معلمین پایه دوم ابتدایی در استان فارس با تلاوت روزانه یک صفحه از قرآن، علاوه بر استفاده از معنویت تلاوت، با راهبردهای عملی آیات الهی در زندگی نیز آشنا می شوند.

انجوی نژاد در ادامه از اجرای طرح 33 روز قرآن برای دانش آموزان مقطع سوم ابتدایی در استان خبر داد و افزود: در این طرح نیز دانش آموزان مقطع سوم ابتدایی با فراگرفتن روش های صحیح روخوانی قرآن، می توانند آیات این کتاب الهی را روان خوانده و نیز برای قرائت صحیح قرآن در مقاطع بعدی نیز موثر واقع شود.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش فارس همچنین درمورد برنامه های آموزش و پرورش برای بزرگداشت حافظ، ابراز داشت: طبق سند تحول بنیادین مجموعه ای از طرح ها برای مقطع ابتدایی اجرا می شود که در شش ساحت تعریف شده است.

انجوی نژاد عنوان کرد: ساحت اخلاقی، زیستی و بدنی، زیباشناختی و توجه به خلاقیت دانش آموزان، علمی و فناورانه و نیز اجتماعی و سیاسی، شش محور این موضوعات است و در مناسبت های مختلف برنامه هایی در مدارس اجرا می شود که از جمله آنها برگزاری برنامه ویژه برای آشنایی دانش آموزان با مشاهیر از جمله حافظ در استان فارس است.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش فارس ضمن اشاره به طرح قرآنی دیگری به نام "زمزم نور" گفت: این طرح از جمله ابتکارات اداره کل آموزش و پرورش فارس در دوره ابتدایی است که در آن به ارائه مفاهیم قرآنی به دانش آموزان دوره پیش دبستانی پرداخته می شود.

وی ادامه داد: محتوای قرآنی با عنوان "نسیم مهربانی" برای این طرح تدوین شده و طرح زمزم نور در حرکتی نو و متفاوت از سال گذشته که در آن بر روان خوانی فارسی تاکید می شد، امسال تاکید طرح مذکور بر روان خوانی قرآن کریم است.