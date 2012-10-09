20 درصد سرقت های گرگان مربوط به وسایل داخل خودرو است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی عارف نژاد ظهر سه شنبه در نشست با اعضای کارگروه جرایم خاص گرگان، با بیان این که بیشتر این سرقت ها از نیمه های شب تا 5 صبح صورت می گیرد از بیشتر شدن تعداد گشت های کلانتری های مرکز استان خبر داد و گفت: برای کنترل و پیشگیری از وقوع این سرقت ها باید آگاهی های مردم نیز درباره راه های جلوگیری از سرقت بیشتر شود.

وی تصریح کرد: به همین منظور در همکاری با معاونت پیشگیری از جرم دادگستری استان در صدد تهیه بروشورهایی در این باره هستیم.

وی از مردم خواست از در معرض دید قرار دادن وسایل داخل خودرو خودداری کنند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان با بیان این که بیشترین سرقت در شهر گرگان را وسایل داخل خودرو تشکیل می دهد گفت: باید با کمک مردم و استقرار پلیس محله در شهرک هایی که نیاز به پلیس محله دارند محیط را برای سارقان ناامن کرد.

عباس پوریانی افزود: برای اجرای این طرح باید نشست هایی با هیات امنای مساجد و پایگاه های بسیج برگزار و از کمک آنان برای اجرای این طرح استفاده کنیم.

وی تصریح کرد: اجرای این طرح علاوه بر ایجاد امنیت در محلات، امکان تمرکز پلیس برای فعالیت در بخش های دیگر را فراهم می کند.

وی با تاکید بر این که نگاه ما به عنوان مرجع قضایی، نگاه محکومیتی است گفت: قضات ما برای سرقت، مجازات حبس در نظر می گیرند و در اعطای مرخصی به سارقان نیز به شدت سختگیری می شود به طوری که برخی سارقان چند سالی است مرخصی نرفته اند.

وی با بیان این که اعتیاد به مواد مخدر و بیکاری از علل عمده سرقت است تصریح کرد: باید با کمک متولیان امر با برنامه ریزی بیش از پیش با جدیت در این بخش ها کار کرد.

دادستان مرکز استان در بخش دیگری از سخنان خود از ماموران پلیس نیز خواست: با دقت در ثبت و ارائه گزارشات مستند و مستدل در هنگام دستگیری سارقان، بستر رسیدگی بی دغدغه را برای قضات فراهم کنند.