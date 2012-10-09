به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایش که در فضایی با مساحت 6هزار متر مربع و با کارگردانی بهزاد بهزادپور اجرا می شود، مخاطبان را در سفری به اعماق تاریخ خواهد برد که با گذر از دیوار زمان و مکان، وقایع و اتفاقات و برش‌هایی از تاریخ را به شکلی زنده و واقعی در اطراف خود می‌بینند.

بهزادپور، کارگردان این نمایش دراین باره گفت: این اتفاق در عرصه هنر و فرهنگ ایران بواسطه سالها خون دل خوردن و کسب تجربه بدست آمده است. تمرین ها به صورت فشرده برگزار شده و تمامی گروه ها برای اجرای نمایش آماده هستند.

وی افزود: با عنایت به سالها اجرای این برنامه در استان های مختلف از یکسو و تیم حرفه ای در طراحی و اجرای صحنه، دکور، نور، گریم، صدا وبازیگران از سوی دیگر و همچنین افزودن آیتم های جدید امیدوارم شاهد شبی به یاد ماندنی برای علاقه مندان باشم.

کارگردان فیلم "خداحافظ رفیق" ادامه داد: "شب آفتابی" نمایشگاه و فستیوال انسان های خوب است. از حضرت آدم علیه السلام شروع می شود و تا مهدی موعود عجل الله خاتمه می یابد. برای ایفای نقش بزرگان لباسی بر تن می کنیم، گفته هایشان را تکرار می کنیم، روی صحنه حاضر می شویم و فریاد می کشیم، اما آیا ارتباط قلبی با آن بزرگان پیدا کرده ایم؟