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۱۸ مهر ۱۳۹۱، ۱۵:۴۶

از امشب در بوستان ولایت/

بزرگترین نمایش کشور روی صحنه می‌رود

بزرگترین نمایش کشور روی صحنه می‌رود

برنامه ترکیبی "شب آفتابی" با حضور 400 هنرمند و هنرور از سه شنبه در بوستان ولایت روی صحنه می رود و علاقه‌مندان شاهد اولین شب اجرای جدیدترین نسخه این نمایش خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایش که در فضایی با مساحت 6هزار متر مربع و با کارگردانی بهزاد بهزادپور اجرا می شود، مخاطبان را در سفری به اعماق تاریخ خواهد برد که با گذر از دیوار زمان و مکان، وقایع و اتفاقات و برش‌هایی از تاریخ را به شکلی زنده و واقعی در اطراف خود می‌بینند.
 
بهزادپور، کارگردان این نمایش دراین باره گفت: این اتفاق در عرصه هنر و فرهنگ ایران بواسطه سالها خون دل خوردن و کسب تجربه بدست آمده است. تمرین ها به صورت فشرده برگزار شده و تمامی گروه ها برای اجرای نمایش آماده هستند.
 
وی افزود: با عنایت به سالها اجرای این برنامه در استان های مختلف از یکسو و تیم حرفه ای در طراحی و اجرای صحنه، دکور، نور، گریم، صدا وبازیگران از سوی دیگر و همچنین افزودن آیتم های جدید امیدوارم شاهد شبی به یاد ماندنی برای علاقه مندان باشم.
 
کارگردان فیلم "خداحافظ رفیق" ادامه داد: "شب آفتابی" نمایشگاه و فستیوال انسان های خوب است. از حضرت آدم علیه السلام شروع می شود و تا مهدی موعود عجل الله خاتمه می یابد. برای ایفای نقش بزرگان لباسی بر تن می کنیم، گفته هایشان را تکرار می کنیم، روی صحنه حاضر می شویم و فریاد می کشیم، اما آیا ارتباط قلبی با آن بزرگان پیدا کرده ایم؟
 
این برنامه هر شب به مدت دو ساعت به اجرا در می آید و علاقمندان می توانند جهت ثبت نام به  پایگاه اطلاع رسانی  www.shabe-aftabi.com مراجعه و به صورت فردی و یا گروهی ثبت نام کنند. همچنین علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره تلفن‌های 2-55100541 تماس بگیرند یا به سامانه اینترنتی یاد شده مراجعه کنند.
 
 
کد مطلب 1716084

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