نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان ارشد واحد امارات دانشگاه آزاد اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام مرکز آزمون دانشگاه آزاد، پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ارشد واحد امارات به وب سایت واحد به آدرس www.iau.ae مراجعه کرده و از شرایط ثبت نام خود اطلاعات کسب کنند.

پذیرفته‌شدگان می‌توانند با ورود به این سایت و مطالعه شرایط و ضوابط واحد، واحدهای درسی، مرخصی تحصیلی، ارزشیابی و پایان نامه و ... اطلاعات مورد نیاز خود را کسب کنند.

دانشجویان لازم است پیش از مراجعه حضوری به واحد امارات متحده عربی، وب سایت مذکور را مطالعه کرده و بعد برای ثبت نام و حضور در این کشور اقدام کنند.