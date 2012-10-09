  1. حوزه و دانشگاه
۱۸ مهر ۱۳۹۱، ۱۵:۴۲

نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان ارشد واحد امارات دانشگاه آزاد اعلام شد

نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان ارشد واحد امارات دانشگاه آزاد اعلام شد

مرکز آزمون دانشگاه آزاداسلامی نحوه نام نویسی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد واحد امارات را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام مرکز آزمون دانشگاه آزاد، پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ارشد واحد امارات به وب سایت واحد به آدرس www.iau.ae مراجعه کرده و از شرایط ثبت نام خود اطلاعات کسب کنند.

پذیرفته‌شدگان می‌توانند با ورود به این سایت و مطالعه شرایط و ضوابط واحد، واحدهای درسی، مرخصی تحصیلی، ارزشیابی و پایان نامه و ... اطلاعات مورد نیاز خود را کسب کنند.

دانشجویان لازم است پیش از مراجعه حضوری به واحد امارات متحده عربی، وب سایت مذکور را مطالعه کرده و بعد برای ثبت نام و حضور در این کشور اقدام کنند.

کد مطلب 1716085

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها