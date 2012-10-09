لزوم استفاده از علم ژئوپلیتیک و جغرافیای سیاسی در حفظ تمامیت ارضی

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز آژیده امروز سه شنبه در پنجمین کنگره جغرافیدانان جهان اسلام با بیان این مطلب اظهار داشت: دانشمندان جهان اسلام باید بتوانند در عرصه های علمی و سیاسی غرض ورزی های سلطه جویان را نقش بر آب کنند.

وی تصریح کرد: انحصارطلبی در علم فکر باطل و اندیشه شیطانی بوده که مدعیان کاذب حقوق بشر این امر را در دستور کار خود قرار داده اند.

آژیده اظهارکرد: این مدعیان کار را به جایی رسانده اند که ترور دانشمندان و تحریم علمی را نه تنها مجاز بلکه مایه فخر می دانند.

وی با بیان اینکه اخلاق در دنیا در حال انحطاط است، گفت: فقر اخلاقی در دنیا اکنون به جایی رسیده که توهین به پیامبران را نشانه مدنیت می دانند، مدنیتی که جاهلیت مدرن است.

وی با اشاره به پیشینه دانشگاه تبریز گفت: این دانشگاه در کنار 96 رشته کارشناسی، 147 رشته کارشناسی ارشد و 98 رشته دکتری دانشجو پذیرش می کند.

شهردار تبریز نیز در این کنگره گفت: تبریز به عنوان زیباترین و توسعه یافته ترین و بهداشتی ترین شهر ایران در مجامع بین المللی مطرح بوده و قدمت تاریخی آن به بیش از چهار هزار سال می رسد.

علیرضا نوین افزود: در روزگار نابسامان امروز که عده ای قصد دارند با تحریم، تهدید، جنایت و ترور موجی از عقب ماندگی را به کشورهای مستقل تحمیل کنند، جغرافیدانان باید موج تازه ای بیافریند و نگهبان امین و دلسوز حقیقت باشند.

شهردار تبریز اظهار کرد: فضای دنیا در شرایطی قرار دارد که مقدسات میلیون ها مسلمان مورد اهانت قرار می گیرد در عین حال اگر کسی در مورد هولوکاست سخن بگوید او را محکوم و زندانی می کنند.

وی به ویژگی ها و پیشینه تاریخی شهر تبریز اشاره کرد و گفت: این شهر با شهرهای مختلف جهان از جمله استانبول، ارزروم، باکو، غازان و شهرهای متعدد دیگر خواهر خواندگی دارد.

پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام از امروز 18 مهر ماه تا فردا 19 مهرماه در تالار وحدت و دانشکده علوم محیطی و معماری دانشگاه تبریز برگزار می شود.