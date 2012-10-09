  1. بین الملل
۱۸ مهر ۱۳۹۱، ۱۶:۴۱

اتحادیه عرب خواستار پیوستن رژیم صهیونیستی به ان پی تی شد

اتحادیه عرب خواستار پیوستن رژیم صهیونیستی به ان پی تی شد

اتحادیه عرب در بیانیه ای ضمن انتقاد از طفره رفتن رژیم اشغالگر قدس از پذیرش ان.پی.تی، خواستار پیوستن این رژیم به معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پترا خبرگزاری رسمی اردن ، معتز احمد خلیل نماینده مصر در سازمان ملل در نشست کمیسیون خلع سلاح  ضمن تقبیح رژیم صهیونیستی به سبب امضا نکردن معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای ( ان.پی.تی) اعلام کرد تمام تاسیسات هسته ای در خاورمیانه باید تحت نظارت سازمان بین المللی انرژی اتمی باشد.

نماینده مصر که بیانیه اتحادیه عرب را در این نشست قرائت می کرد همچنین از جامعه جهانی خواست تا رژیم صهیونیستی را برای پیوستن به معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای تحت فشار قرار دهند.

کد مطلب 1716090

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