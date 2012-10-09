معرفی شهرهای تاریخی استان اصفهان به مردم جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید ذاکر اصفهانی با اشاره به اینکه استان اصفهان دارای پتانسیل‌های ممتاز در صنعت‌های گوناگون از جمله گردشگری است، اظهار کرد: کلانشهر اصفهان به عنوان پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی از دیر باز در سطح جهان شناخته شده و تلاش‌های بی وقفه مدیران شهری نیز بر این مهم افزوده است.

وی یکی از اولویت‌های سازمان در سال جاری را معرفی سایر شهرهای تاریخی استان اصفهان در سطح جهان دانست و افزود: از شهرداران استان درخواست شده تا فرصت‌های سرمایه گذاری در منطقه خود را در سریع‌ترین زمان به سازمان معرفی کنند تا با بررسی کارشناسان، زمینه سرمایه گذاری مضاعف در شهرهای استان نیز فراهم شود.

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های استان اصفهان با اشاره به معضل بیکاری در برخی شهرهای استان اضافه کرد: با شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی سریع می‌توان ضمن ایجاد اشتغال‌زایی و درآمدزایی محلی، از مهاجرت قشر تحصیل کرده شهرها به کلانشهرها جلوگیری و همچنین علاوه بر جذب گردشگرهای داخلی و خارجی در سایر شهرهای استان، زمینه معرفی شایسته آن شهرها را فراهم کرد.

مرحله شهرستانی سی و پنجمین دوره مسابقات قرآنی در اصفهان برگزار می‌شود



معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان خبر داد: مرحله‌ شهرستانی سی و پنجمین دوره مسابقات قرآنی از ابتدای آبان ماه سال جاری با حضور بیش از ۳۰۰ هزار شرکت کننده در استان اصفهان برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی با اشاره به اینکه این دوره از مسابقات در مرحله شهرستانی از ابتدا تا اواخر آبان‌ماه در تمام شهرستان‌های استان برگزار می‌شود، افزود: شرکت‌کنندگان در رشته‌های حفظ یک جزء، ۲.۵ جزء، ۵ جزء، ۱۰جزء، ۱۵ جزء، ۲۰ جزء، حفظ کامل و قرائت، ترتیل، مفاهیم تخصصی، اذان، ابتهال و تواشیح شرکت می‌کنند.

وی ادامه داد: بر اساس توافقات صورت گرفته با آموزش و پرورش، بیش از ۲۰۰ هزار نفر از سوی این سازمان در این دوره از مسابقات شرکت می‌کنند.

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با اشاره به اینکه از دو گروه سنی زیر ۱۶ سال و بزرگسال در این مسابقات حضور می‌یابند، بیان داشت: تعداد ۵۰ نفر، داوری این دوره از مسابقات را بر عهده دارند همچنین از همه‌ شهرستانها در این مسابقات برگزیده شده و به مرحله استانی راه می‌یابند و در آذرماه نیز مرحله استانی آن برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: بودجه بخش داوری این دوره از مسابقات بر عهده اداره اوقاف بوده و جوایز آن بر عهده دو طرف است اما در کل هزینه برگزاری سی و پنجمین دوره از مسابقات شهرستانی قرآن کریم به عهده سازمان آموزش و پرورش است.

نقدعلی اضافه کرد: با تجمیع مسابقات قرآن در اداره آموزش و پرورش و اوقاف، سطح کیفی این مسابقات در آموزش و پرورش و سطح کمی آن در اداره اوقاف افزایش می‌یابد.